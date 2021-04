Producent lodów i mrożonek zaszczepi w maju pracowników

Duże zakłady pracy będą miały już wkrótce możliwość zaszczepienia swoich pracowników. Także firmy z województwa łódzkiego planują przyłączenie się do zakrojonej na szeroką skalę akcji. Jednym z takich przedsiębiorstw jest "Anita".

Firma zajmująca się produkcją lodów i mrożonych wyrobów mącznych (pierogów, klusek etc.) zatrudnia dziś ponad 500 osób. W maju ubiegłego roku był to jeden z pierwszych zakładów pracy w Polsce, który na własny koszt i na szeroką skalę rozpoczął testowanie swoich pracowników w kierunku SARS-CoV-2. Teraz załoga "Anity" trafi na szczepienia.

- Do wyszczepienia mamy ponad 90% pracowników zakładu, wśród których są m.in. pracownicy linii produkcyjnej, mroźni czy kierowcy. Są to przede wszystkim młodsze osoby, a więc w wieku od 20 do 55 lat, które jeszcze nie skorzystały z ze szczepienia w ramach ogólnopolskiej akcji - mówi Grzegorz Mordalski, właściciel firmy "Anita".

- Pozostała część załogi, czyli osoby mające powyżej 55 roku życia, jest już w znacznej części zaszczepiona lub ma w najbliższych dniach indywidualnie wyznaczone terminy w lokalnych punktach, zgodnie z obowiązującą kolejką. Jeśli natomiast w tej grupie znajdzie się ktoś jeszcze nie zaszczepiony, również będzie mógł skorzystać ze szczepienia w zakładzie - dodaje.

Mordalski dodaje, że szczepieniem objęci zostaną wyłącznie pracownicy firmy. Zgodnie ze wstępną decyzją rządu, nie będą nią objęte natomiast rodziny pracowników. To jednak może się zmienić.

Jak podała w poniedziałek Konfederacja Lewiatan, wciąż prowadzone są rozmowy z rządem. Jedno jest natomiast pewne, przy rejestracji nie będzie obowiązywało kryterium wiekowe. Oznacza to, że ze szczepienia będzie mogła skorzystać każda osoba zatrudniona w firmie.

- Akcja ta ma zapewnić naszym pracownikom ochronę przed zakażeniem i ciężkim przebiegiem COVID-19. Ma także pośrednio chronić ich rodziny, jak również całe środowisko kontaktów wokół firmy. Sama akcja szczepień przysłuży się także działalności zakładu, będziemy bowiem mieć pewność, że ciągłość produkcji nie zostanie zakłócona przez koronawirusa - mówi.

Pod względem organizacyjnym, zakład deklaruje gotowość.

- Już rozpoczęliśmy tworzenie listy osób chętnych do szczepienia. W pierwszych dwóch dniach pojawiło się na niej blisko 200 osób! Zainteresowanie jest więc duże, zwłaszcza wśród młodszej części personelu. Bez trudu uda się nam zebrać wymaganą liczbę osób - mówi Mordalski.

- Aby umożliwić pracownikom szybszy dostęp do szczepionki, o pomoc w zorganizowaniu całej akcji zwróciliśmy się do wicewojewody łódzkiego Karol Młynarczyka, a także do wicestarosty pajęczańskiego Pawła Sikory. Jesteśmy też w kontakcie z podmiotem medycznym uprawnionym do przeprowadzania akcji szczepień, który mógłby zorganizować u nas zaplecze logistyczne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz GIS, zamówić i podać preparat. Czekamy więc tylko na zielone światło od rządu - dodaje.

P.P.Ch i P.R.-S. „Anita” Grzegorz Mordalski to producent lodów i mrożonek, działający na polskim rynku od blisko 30 lat. W swojej ofercie „Anita” posiada zarówno lody (m.in. Różki, lody na patyku, sorbety, lody familijne, lody w kubkach), jak również mrożonki (m.in. pyzy, pierogi, uszka). Produkty „Anity” na rynku dostępne są zarówno pod marką własną firmy, jak również pod markami znanych sieci. Zakład produkcyjny oraz mroźnia „Anity” mieści się Działoszynie (woj. łódzkie).