Producent słodyczy SPIN potrzebuje inwestora

Spółdzielczy Zakład Pracy Chronionej SPIN, producent słodyczy i cukierków z Chełma jest w bardzo trudnej sytuacji. Firmie grozi upadłość.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 20-04-2022, 13:54

Producent słodyczy SPIN potrzebuje inwestora /fot. spinchelm.pl

Spółdzielnia jest zakładem pracy chronionej. Przy obecnym poziomie dofinansowań do wynagrodzeń (które są niewystarczające do pokrycia zwiększonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych), nie widzimy perspektyw do funkcjonowania w takiej formie - mówi Leszek Bajkowski, Prezes Zarządu SZPChr SPIN.

Potrzebny inwestor

Dodaje, że temat poszukiwania inwestora jest jak najbardziej otwarty. - Trudno określić, co musiałby zaproponować inwestor. Albo kontynuację dotychczasowego profilu działalności, po doinwestowaniu i unowocześnieniu produkcji, albo jego zmianę - mówi prezes Bajkowski.

Ostateczna decyzja co do postawienia spółdzielni w stan likwidacji zostanie podjęta na walnym zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia.

- Obecnie w naszej spółdzielni zatrudnionych jest 55 osób, z czego około 84 proc. to osoby niepełnosprawne - mówi Leszek Bajkowski. Jego zdaniem, bez rozwiązań systemowych SPIN nie przetrwa jako ZPChr, a na te się nie zanosi. - Do tego dochodzą szalejące ceny surowców oraz zmiana struktury handlu w stronę dyskontów i sieci - wymienia Prezes Spółdzielczego Zakładu Pracy Chronionej SPIN.

Historia SPIN Chełm

Historia Spółdzielni sięga roku 1946. Na początku działalność Spółdzielni obejmowała jedynie usługi – jeden zakład krawiecki zatrudniający 20 osób.

Początkowy okres działalności Spółdzielni w latach 1949 – 1952 charakteryzował się dużą dynamiką rozwoju. Powstały nowe zakłady usługowe i produkcyjne. Między innymi, w 1950 roku Spółdzielnia przejmuje prywatny zakład cukierniczy, który staje się podstawą działalności produkcyjnej. W zakładzie tym następuje szybki wzrost wartości produkcji i zatrudnienia. Początkowo znalazło tam pracę około 20 inwalidów, jednak poważny brak miejsc pracy na terenie Chełma zmusza Spółdzielnię do zwiększenia zatrudnienia. Mimo trudnych warunków lokalowych zakład ten na przełomie lat 1951 – 1952 zatrudnia już ponad 60 pracowników.

Po zmianie ustroju w Polsce firma poddana została procesom, które funkcjonują w gospodarce rynkowej i była zmuszona do znacznego ograniczenia wielkości produkcji. Tendencja spadkowa została wyhamowana w 2000 roku po zmianie polityki handlowej firmy, która spowodowała wzrost sprzedaży, a przez to wzrost wydajności pracy. W 2003 roku firma wprowadziła system HACCP.