Agnieszka Sawicka i Katarzyna Smolińska, właścicielki firmy Zmiany Zmiany – producenta wegańskich batonów, w rozmowie z Portalem Spożywczym wskazują, że e-commerce, jako kanał sprzedażowy zyskuje znaczną popularność i bardzo dynamicznie się rozwija.

- Staramy się dostosować naszą strategię sprzedaży online, uwzględniając różne grupy konsumentów i ich potrzeby. Przez monitorowanie trendów rynkowych i dostosowywanie naszej oferty, dążymy do osiągnięcia największej skuteczności i promocji batonów jako zdrowych przekąsek i ich sprzedaży przez internet - zarówno poprzez nasz sklep internetowy jak i sklepy naszych partnerów - dodają.

Sawicka i Smolińska chcą dotrzeć ze "zmianowymi" batonami nie tylko do wegan.

- Chciałyśmy z ofertą naszych batonów wyjść szerzej, nie tylko do wegan i osób czytających składy i dbających o zdrowy tryb życia, ale również do osób aktywnych sportowo i to się udało. Nasze batony były obecne na wielu dużych i prestiżowych imprezach sportowych takich jak Bieg Charytatywny PKO BP, cykl City Trail czy Bieg Wiosenny w Parku Śląskim w Chorzowie i mniejszych lokalnych wydarzeniach sportowych. Batony pojawiły się w wielu klubach sportowych, siłowniach czy ściankach wspinaczkowych w całej Polsce i mają tam bardzo dobry odbiór. Nawiałyśmy również współpracę w wieloma klubami sportowymi i stowarzyszeniami wspierającymi aktywny tryb życia. Nadal jednak pamiętamy o ważnej dla nas grupie jaką są weganie i osoby dbające o zdrowy tryb życia i poszukujące zdrowych przekąsek - podsumowały.