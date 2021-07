Producent wegańskiego miodu podbija rynek USA

Vegan Un-Honey to roślinny zamiennik miodu w trzech smakach. Produkt jest już dostępny w kilku sieciach handlowych na terenie całych Stanów Zjednoczonych, a producent planuje poszerzenie portfolio marki o kolejne nowości.

Autor: vegnews.com/portalspozywczy.pl

Data: 05-07-2021, 15:13

Vegan Un-Honey ma stanowić alternatywę dla tradycyjnego miodu bez zakłócania życia pszczół miodnych.

Produkt powstaje z naturalnych składników roślinnych wzbogaconych organicznym pyłkiem kwiatowym.

Vegan Un-Honey dostępny jest już w 3,5 tys. sklepów w USA.

Wegański miód - co zawiera?

Amerykański startup The Single Origin Food Co (Sofco) z siedzibą w Delaware, zapewnił sobie 1,1 miliona dolarów finansowania, aby zwiększyć dostępność swojego sztandarowego produktu, Vegan Un-Honey. Wykonany wyłącznie z naturalnych składników roślinnych i wzbogacony organicznym pyłkiem kwiatowym, stanowi nową alternatywę dla tradycyjnego miodu bez zakłócania życia pszczół miodnych. Firma i jej inwestorzy uważają, że ten innowacyjny produkt może zrewolucjonizować branżę spożywczą.

„Naszą misją jest naprawa łańcucha pokarmowego” – powiedział dyrektor generalny Sofco Belal Elbana. „Nasz model produkcji polega na współpracy z rolnikami, aktywnie ogranicza emisje gazów cieplarnianych, zwiększa bioróżnorodność, eliminuje wykorzystanie zwierząt z łańcucha żywnościowego i zapewnia pełną identyfikowalność produktu dla naszych klientów, aby zapewnić dostarczanie najwyższej jakości żywności o najlepszej wartości na rynek. Z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze”.

Wegański miód zwiększa dostępność w USA

Kluczem do sukcesu Sofco jest nawiązanie długoterminowej współpracy z rolnikami, którzy podzielają wzajemne zobowiązanie do stosowania zrównoważonych i etycznych praktyk. Firma, która oprócz zamiennika miodu jest także producentem organicznego ryżu, cukru i soli, sprzedaje swoje produkty do ponad 3500 supermarketów w całych Stanach Zjednoczonych. Sofco's Vegan Un-Honey został wprowadzony w całym kraju do sieci Sprouts Farmers Market, a obecnie jest wprowadzany także przez Whole Foods, Natural Grocers i Safeway Albertsons.

Gama linii produktów Vegan Un-Honey obejmuje obecnie Copper Vegan Un-Honey (wytwarzany z nektaru daktylowego pochodzącego z doliny Coachella w Kalifornii); Amber Vegan Un-Honey (z ekologicznego cukru trzcinowego uprawianego w Kolumbii) oraz Blonde Vegan Un-Honey (wyprodukowany z organicznego nektaru kokosowego z farmy w Tajlandii).

W planach są już kolejne odmiany: Nada (bez cukru) i Gold (klon) Vegan Un-Honey. Producent planuje już dalszy rozwój produktów roślinnych „Un” z wykorzystaniem organicznego pyłku kwiatowego i innych składników odżywczych dla dzikich roślin.

Czy miód jest wegański?

Tradycyjny miód nie jest uważany za wegański, ponieważ weganizm z definicji oznacza unikanie lub minimalizowanie wszelkich form wykorzystywania zwierząt, w tym pszczół.