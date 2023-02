2023 może być rokiem, w którym białka – zarówno zwierzęce, jak i alternatywy – będą miały bardzo silny wpływ na innowacje na rynku spożywczym. Czy rynek mogą pobudzić produkty z mąki ze świerszcza domowego?

Mąka ze świerszcza domowego dopuszczona w UE; fot. shutterstock.com

Białko megatrendem w 2023 roku

Ze światem przyspieszającym ku innowacyjnemu i zrównoważonemu odżywianiu, nastąpiła zmiana w popycie na alternatywne źródła białka. Widzą to producenci żywności, którzy zaczęli już wyścig o białko w coraz to innych produktach. Po kategoriach "oczywistych" dla wykorzystania białka, przyszedł czas na napoje, przekąski czy wyroby piekarnicze.

Trendy na batony proteinowe oparte na białku serwatkowym oraz na mleczne napoje wysokobiałkowe są znane i rozwijające się także w Polsce. Konsumenci wciąż poszukują jednak nowych rozwiązań, więc producenci nie ustają w innowacjach.

Napoje proteinowe - innowacje

Wszyscy sportowcy i wielbiciele ruchu znają szejki oraz koktajle proteinowe. Jeszcze niedawno można je było kupić jedynie w formie proszków do rozpuszczenia, a teraz – także w formie gotowych produktów.

Takie produkty oferuje np. mleczarski gigant Mlekovita, która uruchomiła nawet swój własny e-commerce z produktami wysokobiałkowymi.

W tej kategorii pojawiły się także innowacje. Amerykański start-up Superfrau próbuje swoich sił z gazowanym napojem funkcjonalnym z dodatkiem witamin i minerałów na bazie serwatki. Co ciekawe, produkt zawiera również enzym laktazę rozkładający laktozę (cukier mleczny) z serwatki na cukry proste w celu pozycjonowania „bez laktozy”.

Białko w piekarnictwie - wysokoproteinowe mąki

W ostatnim czasie moda na alternatywne źródła białka doprowadziło to do wzrostu liczby wprowadzanych na rynek nowych produktów w segmencie piekarniczym i przekąskowym, gdzie wykorzystywane są m.in. wysoproteinowe mąki.

W tym segmencie jest jednak sporo wyzwań, ponieważ mocno liczy się tu przyjemność i bogactwo smaku produktu. Konsumenci nie zawsze są w stanie zaakceptować każdy rodzaj kompromisu, jeśli chodzi o teksturę lub jakość produktu.

Sektory piekarniczy i przekąskowy odnotowują wzrost w zakresie ilości składników i mieszanek do pieczenia opartych na roślinnym, wegańskim alternatywnym białku. Problemem wciąż jest idealne zastąpienie jaj.

Mąka ze świerszcza domowego dopuszczona przez Komisję Europejską

W lutym 2022 roku Komisja Europejska orzekła, że świerszcz domowy może być wprowadzany do obrotu na terenie Unii Europejskiej – w formie mrożonej, suszonej lub sproszkowanej.

Wydane przez UE rozporządzenie 2023/5 z dnia 3 stycznia 2023 r. zezwala na wprowadzenie do obrotu częściowo odtłuszczonego proszku ze świerszcza domowego (Acheta domesticus) jako nowej żywności. Od 24 stycznia 2023 na półkach supermarketów można znaleźć żywność, która zawiera mąkę ze świerszcza domowego w liście składników.

Mąka ze świerszczy - do czego może być użyta?

Autoryzacja została wydana w tej chwili tylko jednej firmie. Do 24 stycznia 2028 r. tylko Cricket One Co. Ltd może używać mąki ze świerszcza domowego do wyrobu żywności na rynku europejskim, chyba że inni producenci uzyskają w między czasie kolejne zezwolenia.

Mąka ze świerszczy ma być dodatkiem do produktów takich jak m.in. wieloziarniste chleby i bułki, batony zbożowe, ciasteczka i herbatniki czy przetwory mięsne oraz zupy. Unijny dokument wskazuje, że np. w pieczywie wieloziarnistym dopuszczalne jest użycie maksymalnie 2 g proszku ze świerszczy na 100 g produktu, zaś w batonach z ziaren zbóż - 3 g na 100 g produktu.

Na sklepowych półkach można już znaleźć żywność, która zawiera mąkę ze świerszcza domowego w liście składników fot. shutterstock.com

Larwy pleśniakowca lśniącego dopuszczone do obrotu

5 marca 2023 dopuszczone do obrotu zostaną na rynku unijnym zostały także larwy pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperinus) w postaci mrożonej, pasty, suszonej i sproszkowanej. Zostały włączone do unijnego wykazu nowej żywności (novel food).

