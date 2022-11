Sieci handlowe nie zapomniały o właśnie rozpoczętym mundialu 2022 i proponują szeroki wybór przekąsek w promocyjnych cenach. Co piłkarscy kibice mogą kupić w Biedronce, Lidlu, Aldi i Żabce i jakie promocje proponują sklepy?

Co piłkarscy kibice mogą kupić w Biedronce, Lidlu, Aldi i Żabce i jakie promocje proponują sklepy? | fot. Shutterstock

Mundial w Katarze rozpoczęty. 20 listopada odbyła się ceremonia otwarcia, a najbliższy mecz Polaków już we wtorek 22 listopada, wtedy to reprezentacja Polski zmierzy się z Meksykiem. Tym którzy nie wybierają się do jednej z wielu specjalnie przygotowanych na mundial stref kibica lub też do restauracji, które licencjonują pokazywanie spotkań, pozostaje oglądanie meczów w domowym zaciszu. A skoro mecz to i przekąski, o czym pamiętały sieci handlowe. Jakie przekąski proponują w tym roku i za ile można je kupić?

Mundial 2022: Przekąski na mecz w Biedronce

Biedronka na mundial 2022 uruchomiła dedykowaną stronę Strefa Kibica, gdzie jest odliczany czas do kolejnego meczu reprezentacji Polski na mistrzostwach świata. Oprócz tego proponuje przekąski na mecz dla posiadaczy karty Moja Biedronka. W promocjach 22-26.11 są m.in. czekolady Milka (za 8,99 z przy zakupie dwóch, drugi produkt taniej 48%), chipsy Crunchips (3,46 zł za opakowanie przy zakupie 3 szt., 33% taniej) czy chipsy Wiejskie Ziemniaczki (4,99 zł za sztuke przy zakupie 3 opakowań, 33% taniej). Na stronie można rozwiązać także quiz i dowiedzieć się, jakim typem kibica się jest.

Mundial 2022: Przekąski na mecz w Lidlu

Lid kusi z kolei przekąskami dla kibiców sygnowanymi wizerunkiem Roberta Lewandowskiego. Można kupić batony daktylowe (4,49 zł), orzechy (12,49 zł) i napój energetyczny (4,99 zł). Wśród przekąsek na mecz proponuje także pralinki w kształcie piłek za 4,99 zł, paluchy za 2,49 zł, prażynki krewetkowe za 4,99 zł, krakersy za 5,99 zł, dipy za 5,49 zł i czekoladę mleczną w edycji piłkarskiej za 3,99 zł.

Mundial 2022: Przekąski na mecz w Aldi

Przekąski na mecz ma także w promocji Aldi w dniach 21-26.11. Kibice mogą kupić taniej paluszki Lajkonik (2,49 zł), krakersy Beskidzkie (2,29 zł), chrupki orzechowe Przysnacki (3,49 zł), chipsy Wiejskie Ziemniaczki (3,49 zł) i paluchy pszenne za 5,99 zł.

Mundial 2022: Przekąski na mecz w Żabce

Żabka także nie zapomniała o kibicach i proponuje następujące przekąski na mecz: chipsy Lay's za 5,50 zł przy zakupie dwóch sztuk, pizzę Sukcesilianę za 15,99 zł, chipsy Pringles za 9,99 zł przy zakupie dwóch sztuk czy kabanosy Tarczyński za 6,50 zł przy zakupie dwóch sztuk. W ofercie znalazły się też słodycze - w promocyjnych cenach m.in. ciastka Oreo (5,50 zł przy zakupie dwóch sztuk) oraz żelki Chupa Chups (4,50 zł przy zakupie dwóch sztuk).

