Faworki to karnawałowy przysmak, któremu ciężko się oprzeć, gdy jest się fanem słodkości. Wprawdzie zjada się ich w tłusty czwartek mniej niż pączków, jednak mają swoje wierne grono fanów. Jak je zrobić, żeby były kruche?

Co zrobić żeby faworki nie były twarde, a kruche i miękkie? | fot. Shutterstock

W karnawale je się całkiem sporo, czego kulminacją jest tłusty czwartek. Słodkości takie jak pączki, oponki i faworki to od lat niezmiennie najpopularniejsze karnawałowe i tłustoczwartkowe słodkości. Jeśli chodzi o te ostatnie - ich fanów przyciągają przede wszystkim swą lekkością i kruchością.

Faworki czy chrust?

Inne nazwy, ten sam przysmak. Faworki bywają nazywane także chrustem lub chruścikiem, a dawniej również kreplami (dziś ta nazwa raczej kojarzy się głównie z pączkami). Te tradycyjne ciastka znane są nie tylko w Polsce, ale także na Litwie i w Niemczech. Faworki wyrabia się z ciasta śmietanowego zbijanego, a smaży podobnie do pączków, na głębokim oleju.

Jak zrobić ciasto na faworki?

Faworkowe ciasto musi zawierać mąkę pszenną, jajka lub żółtka jaj w sporej liczbie i trochę tłuszczu, gdzie najlepiej sprawdzi się masło lub margaryna i śmietana. Oprócz tego do jego wyrobienia używa się octu 6 proc. lub spirytusu, które mają za zadanie spulchnić ciasto.

Jak zrobić faworki krok po kroku?

Krok 1. Jak napowietrzyć faworki? Ciasto po wymieszaniu składników (przesianej mąki, żółtek lub jaj, soli, masła, śmietany, spirytusu) należy zagnieść i tłuc wałkiem, po czym złożyć i ponownie tłuc, co musi być powtarzane wielokrotnie - do pojawienia się pęcherzyków powietrza.

Krok 2. Następnie ciasto trzeba schłodzić w lodówce, minimum pół godziny.

Krok 3. Jak kroić faworki? Schłodzone ciasto należy rozwałkować cienko i pokroić na podłużne prostokąty z środkowym nacięciem.

Krok 4. Krótszy brzeg prostokąta należy przeciągnąć przez nacięcie, tak aby utworzyć wzór kokardy.

Krok 5. Jak smażyć faworki? Tak złożone faworki należy smażyć w głębokim tłuszczu (np. oleju roślinnym lub smalcu) do zrozumienia. Należy pilnować ognia, gdyż smażą się bardzo szybko. Po usmażeniu powinny być delikatne i kruche, a najczęściej dekoruje się je cukrem pudrem.

Przepis na faworki - składniki

400 g mąki pszennej tortowej

150 g kwaśnej śmietany 18%

4 żółtka jajek

łyżka masła

łyżeczka cukru pudru

łyżka spirytusu

szczypta soli

do smażenia i dekorowania:

smalec lub olej do smażenia

cukier puder

Jak faworki robi Magda Gessler?

W przepisie Magdy Gessler na faworki pojawia się jeden dodatkowy składnik. Oprócz spirytusu dodaje arak, czyli azjatycki napój o smaku anyżowym, który otrzymuje się poprzez destylację sfermentowanego zacieru ryżowego lub daktylowego, z dodatkiem melasy z trzciny cukrowej.

Składniki na faworki Magdy Gessler:

600 g mąki pszennej,

2 łyżki smalcu,

15 żółtek,

200 g cukru,

6 łyżek śmietany,

2 łyżki spirytusu,

1 łyżka araku,

500 g smalcu do smażenia,

100 g cukru pudru.

Faworki Magdy Gessler - przepis:

Krok 1. W misce należy do konsystencji śmietany utrzeć smalec, a następnie wbić do niego żółtka, dodać cukier i mąkę przesianą przez sito, alkohole oraz śmietanę. Z tych składników trzeba wyrobić poprzez mieszanie gładkie ciasto.

Krok 2. Ciasto na stolnicy wysypanej mąką należy rozwałkować na cienko, a następnie wyciąć z niego paski o długości 15 cm i szerokości 3 cm. Je nacina się nożem w środku, a następnie przez dziurkę przeciąga krawędź do powstania kokardki.

Krok 3. Smalec podgrzewa się w rondlu do podgrzania, po czym smaży faworki obracając je do złotego koloru. Po usmażeniu przykrywa się faworki na talerzu ręcznikiem papierowym, a przed podaniem obsypuje cukrem pudrem.

Co zrobić żeby faworki były miękkie?

Jeśli faworki wychodzą zbyt twarde, przyczyna leży w złym wyrobieniu ciasta. Dlatego też jedno zagniatanie nie wystarczy i trzeba tą czynność powtarzać kilkakrotnie do wyrobienia gładkiej masy.

Leżakowanie w lodówce pozwoli je z kolei napowietrzyć, co również pomoże. Niektórzy po wyjęciu ciasta z lodówki ponownie je rozwałkowują i zwijają, powtarzając tę czynność jeszcze kilka razy.

W rozmiękczeniu ciasta na faworki powinno pomóc także dodanie większej ilości śmietany.

Jak przechowywać faworki?

Miejsce do przechowywania usmażonych faworków musi być suche. Nie może to być lodówka, ani też żadne miejsce w kuchni mające kontakt z wodą i parą wodną. Jeśli woda przeniknie do faworków, utracą swoją kruchą konsystencję.

Świeżość przechowywanych faworków przedłuży (można je przechowywać do tygodnia) nie dekorowanie ich cukrem pudrem, a wykonanie tej czynności dopiero przed ich podaniem.

W kuchennych, suchych półkach można faworki trzymać np. w misce szklanej lub plastikowych pojemnikach.

Ile kalorii mają faworki?

Słodkości jedzone w karnawale i podczas tłustego czwartku to prawdziwe bomby kaloryczne. Obok pączków, faworki są równie kalorycznie i ich kaloryczność zwykle waha się na poziomie 500 kcal w 100 g produktu (to ok. 5-6 faworków).

