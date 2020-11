Przez koronawirusa mniejsza produkcja rogali świętomarcińskich

Rogale świętomarcińskie są tradycyjnym przysmakiem poznaniaków, kupowanym w listopadzie w dzień imienin św. Marcina, patrona głównej ulicy w mieście. Według niektórych szacunków, około 11 listopada mieszkańcy i turyści zjadają nawet ok. 1 mln sztuk tego regionalnego przysmaku.

Rokrocznie na potrzeby poznaniaków, Polaków i smakoszy na całym świecie wytwarza je około 100 certyfikowanych producentów z regionu. W tym roku certyfikaty uprawniające do produkcji rogali świętomarcińskich przyznano niespełna 90 podmiotom.

Robert Einbacher z poznańskiej cukierni Kandulski powiedział PAP, że w tym roku ze względu na pandemię COVID-19 zamówienia rogali składane przez firmy są mniejsze nawet o 90 proc. Dodał, że sytuacji nie poprawiają też obostrzenia nałożone na lokale gastronomiczne. Jego firma od dawna sprzedaje rogale przez internet, ale nie jest to znaczący kanał dystrybucji.

"Teraz nastąpiło kolejne zachwianie, jeśli chodzi o możliwości działania podmiotów działających w galeriach handlowych. Oczywiście spodziewaliśmy się, że ten rok będzie inny - zakupując surowiec, planując tegoroczną produkcję rogali założyliśmy o połowę mniejszą produkcję" - powiedział Einbacher.

Jak dodał, wciąż trudno powiedzieć, jak w najbliższych dniach zachowają się klienci indywidualni. Wielu poznaniaków po rogale wybiera się w samo święto - 11 listopada.

"W tym roku niektórzy w ogóle odpuszczą sobie rogale, uznając, że zdrowie i bezpieczeństwo jest ważniejsze niż tradycja. Rogal świętomarciński nie jest wszak produktem potrzebnym do przeżycia, to jest rarytas, można go sobie odmówić" - powiedział.

W tym roku ze względu na pandemię, w Poznaniu nie odbędą się imprezy związane z imieninami ulicy św. Marcin. Rokrocznie jej elementem był kiermasz rogali, w trakcie którego poznaniacy i przyjezdni zaopatrywali się w tradycyjne smakołyki.

Tym razem poznańskie cukiernie zapraszają do siebie, wiele z nich zdecydowało się zaoferować bezpłatny dowóz nawet kilku rogali do klienta.

"W zeszłym roku i w poprzednich latach praca w mojej pracowni szła pełną parą długo przed 11 listopada. Znaczna część produkcji szła do Warszawy, dużo brały firmy i biura. Na miejscu, w sklepie stały długie kolejki. Tym razem produkcja rogali będzie kilkadziesiąt procent mniejsza. Ludzie mają na głowie inne rzeczy" - powiedział PAP Robert Weber z Cukierni Weber.