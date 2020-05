Pszczelarstwo w nowej WPR, szacowany budżet to ponad 42 mln zł rocznie

Maląg zachęca do pracy w rolnictwie, żeby zebrać wiosenne owoce i warzywa

Obecnie realizowany jest też przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022”. Beneficjentami końcowymi pomocy są gospodarstwa pasieczne i indywidualni pszczelarze, których pasieki zostały zgłoszone lub zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii.

O refundację środków finansowych mogą ubiegać się podmioty uprawnione: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, grupy producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej oraz spółdzielnie pszczelarskie.

Organizacje pszczelarskie (uczestniczące w realizacji mechanizmu) we wnioskach zgłaszają zapotrzebowanie na wsparcie dla pszczelarzy zrzeszonych oraz niezrzeszonych.

Roczny budżet Programu przekracza 33 mln zł, a całościowy budżet 3-letniego Programu przekracza 100 mln zł. Najwięcej środków wydatkowanych jest na zakup sprzętu pszczelarskiego oraz na walkę z warrozą.

Dziś ule można spotkać zarówno na terenach wiejskich, przy polach uprawnych, na łąkach lub w okolicach lasów, jak i w miastach. Z roku na rok rośnie popularność miejskich uli. Można je spotkać na dziedzińcach, jak na przykład w ministerstwie rolnictwa, a także na dachach hoteli czy biurowców. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wskazuje, że to ważne inicjatywy, bo przez współczesną działalność człowieka ograniczone zostały możliwości zakładania gniazd przez owady zapylające.

– Szczególna jest rola pszczół i owadów zapylających w rolnictwie, niektóre działy są wręcz absolutnie uzależnione od zapylaczy, niektóre uprawy są wspomagane przez te owady. Rzepak, roślina w zasadzie samopylna, dzięki pomocy pszczół zwiększa swoje plonowanie o 20 do 40 procent – zwraca uwagę minister Ardanowski.

– Szalenie ważna jest współpraca rolników z pszczelarzami, gdyż pszczoły najczęściej mają swoje pożytki na polach, w przestrzeni wiejskiej, w przestrzeni rolniczej. Niestety błędy popełniane przez rolników oddziałują również na pszczoły. Zdarzają się przypadki masowego zatrucia tych owadów. Pszczoły to owady szczególnie ważne w naszym życiu i musimy pamiętać, że one nie zdychają, one umierają – podkreśla minister Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa zwraca także uwagę, że rośnie świadomość rolników i poprawia się ich współpraca z pszczelarzami. Również ci ostatni coraz bardziej doceniają znaczenie szkoleń dla rolników i wyjaśnianie im konieczności przestrzegania zasad stosowania środków ochrony roślin.

Pszczelarza apelują do rolników o ścisłe przestrzeganie zasad i wykonywanie niezbędnych oprysków o zmroku lub nocą, kiedy pszczoły nie latają. Apelują także o jak najmniejsze stosowanie chemii w rolnictwie.