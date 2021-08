Pszczelarze zmagają się ze złodziejami pasiek

Pszczelarze muszą uważać nie tylko na pogodę, choroby pszczół i rolników, którzy spryskują uprawy środkami owadobójczymi. Od lat zmagają się też ze złodziejami, którzy pod osłoną nocy kradną pszczoły.

Pszczelarze zmagają się ze złodziejami pasiek, fot. shutterstock

- Niestety, zwykle to pszczelarze robią to pszczelarzom - mówi Przemysław Gierchatowski ze stowarzyszenia pszczelarzy "Polanka". - Robią to dla zysku, zwykle wtedy, kiedy sami stracili roje np. przez złe zabezpieczenie na zimę - tłumaczy.

Łupem złodziei padają pasieki wędrowne

Z pasiek stacjonarnych, zabezpieczonych wysokim płotem, ule giną rzadko. Najczęściej łupem złodziei padają pasieki wędrowne, czyli takie, które zmieniają miejsce w zależności od tego, na jakich roślinach mają się żywić pszczoły. Właśnie teraz pszczoły wyprowadzane są w miejsca, na których zbierają spadź czy nektar z kwiatów wrzosu czy mimozy.

- Ule wystawione w lesie czy na polu bardzo łatwo ukraść. Wystarczy podjechać w nocy, kiedy pszczoły nie latają, pozamykać otwory, związać ul paskiem i załadować na samochód - mówi Przemysław Gierchatowski. - Apelujemy do pszczelarzy, aby ule wystawiać zawsze na czyjejś posesji, pod kontrolą, ale z różnym skutkiem - rozkłada ręce.

