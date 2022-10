Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra, spółka zależna Otmuchowa prowadzi wstępne rozmowy z jednym z producentów słodyczy z rynków dalekowschodnich nt. ustalenia obszarów oraz zasadności prowadzenia wzajemnej współpracy w obszarze produkcji słodyczy - podał Otmuchów w komunikacie.

Spółka Otmuchowa prowadzi rozmowy z producentem z dalekiego wschodu /fot. mat. pras.

Różne możliwości współpracy

Wśród opcji rozważane są m.in. (1) możliwość zawiązania inicjatywy joint venture, w ramach której Grupa Otmuchów wniosłaby wydzieloną część przedsiębiorstwa PWC Odra do joint venture, a Partner urządzenia do produkcji, know-how oraz wymagany wkład finansowy do uruchomienia produkcji, lub (2) możliwość bezpośredniej produkcji przez Grupę Otmuchów słodyczy dla Partnera, jak również ww. opcje łącznie - podano w komunikacie.

Spółka poinformowała również, że ewentualny brak finalizacji tych rozmów nie wpłynie na plany związane z rozbudową zakładów w Nysie.

Otmuchów wyda 35 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych

We wrześniu Otmuchów informował, że planuje rozbudowę mocy produkcyjnych w zakładzie w Nysie za ok. 35 mln zł. Wśród źródeł finansowania inwestycji może być ok. 10 mln zł z nowej emisji akcji.

Analiza perspektyw działalności Grupy pozostaje w toku, w tym przedmiotem rozważań pozostają perspektywy pozostałych segmentów oraz linii biznesowych Grupy Otmuchów oraz przypisanych do nich aktywów z punktu widzenia priorytetów rozwojowych, w związku z czym Spółka w celu pozyskania środków własnych na finansowanie ww. inwestycji nie wyklucza ewentualnej sprzedaży części wybranych aktywów lub zmiany ich przeznaczenia - napisano w komunikacie.

W czerwcu zarząd ZPC Otmuchów rozpoczął analizy perspektyw działalności grupy.



Analizy dotyczą strategicznych kierunków rozwoju z uwzględnieniem bieżącej sytuacji właścicielskiej, operacyjnej oraz finansowej, trendów rynkowych i makroekonomicznych oraz międzynarodowego otoczenia regulacyjnego i rynkowego na potrzeby zidentyfikowania strategicznych kierunków rozwoju.