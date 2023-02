strefa premium

Robert Willisch: rozbijamy "beton" na rynku lodów w Polsce (WYWIAD)

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 28-02-2023, 14:05

Z Robertem Willischem, prezesem lodowej firmy rodzinnej rozmawiamy o rozwoju sieci lodziarni oraz o tym, jak sprzedawać ręcznie produkowane lody w dużych sieciach handlowych oraz w e-commerce. Jak osiągnąć sukces na trudnym i sezonowym rynku w Polsce?

Robert Willisch opowiedział nam o swoim lodowym biznesie

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Willisch - rzemieślnicze lody

Historia firmy Willisch rozpoczęła się od niewielkiej lodziarni. Teraz to sieć i lody w opakowaniach. Od kiedy sprzedajcie lody w detalu? Skąd taki pomysł na rozwój?



Lody w kubeczkach wprowadziliśmy do naszej oferty po raz pierwszy w 2019 roku. Wtedy jeszcze byliśmy mocno skupieni wyłącznie na lodziarniach, ale pomysł „wyjścia” do szerokiego odbiorcy z jakością lodów jak z lokalnej, rzemieślniczej lodziarni wzrastał od dłuższego czasu. W pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że nie ma co dłużej zwlekać i czas spróbować swoich sił na zupełnie nowym rynku.