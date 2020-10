Rolnik + przetwórca = 27 lat idealnej współpracy. Poznaj wspólną historię Romana Sendeckiego i PepsiCo

Jego przygoda z rolnictwem trwa od dzieciństwa. Roman Sendecki, właściciel i prezes Gospodarstwa Rolno-Nasiennego Rol-Nas z Płochocina w woj. mazowieckim, wywodzi się z rodziny rolniczej, jego rodzice mieli gospodarstwo w dawnym woj. rzeszowskim, obecnie małopolskim.

- Od najmłodszych lat uczestniczyłem we wszelkich pracach, pomagałem rodzicom w gospodarstwie. Brak sprzętów w tamtym czasie, a były to lata 60-te, powodował, że ta praca była bardzo ciężka. Ziemniaki sadziliśmy ręcznie, zbieraliśmy je również ręcznie po wykopaniu konną kopaczką gwiazdową. Mimo że praca była fizyczna, wymagająca, to jednak nie zraziła mnie i nie zniechęciła do rolnictwa – dodaje Roman Sendecki.

Wręcz przeciwnie! Po szkole podstawowej pan Roman uczył się w technikum rolniczym, a następnie dostał się na SGGW na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy.

- Cały czas marzyłem o rolnictwie, o gospodarstwie wielkotowarowym, wielkoobszarowym. W tamtym czasie nie miałem innej możliwości niż rozpoczęcie pracy w gospodarstwie państwowym, ze względu na to, że gospodarstwo moich rodziców nie miało fizycznej możliwości powiększania go. Dlatego pod koniec lat 70-tych rozpocząłem pracę w państwowym gospodarstwie pod nazwą Stacja Hodowli Roślin w Płochocinie - było to gospodarstwo ponad 1000-hektarowe. Zaczynałem jako stażysta, potem przechodziłem przez wszystkie szczeble, przez zootechnika, kierownika gospodarstwa, następnie objąłem rolę dyrektora gospodarstwa państwowego – wylicza pan Roman.

Pracował tam wiele długich lat, do czasu przekształceń, które miały miejsce w 1992 r.

Czas przekształceń

- W czasie tych rozpoczętych procesów prywatyzacji PGR-ów w Polsce stanąłem przed pytaniem: co dalej, co zrobić żeby gospodarstwo mogło nadal funkcjonować, jak dostosować produkcję do zmieniających się warunków? Doradcy podpowiadali, żeby dokonać podziału ziemi na mniejsze gospodarstwa. Mój plan był zdecydowanie inny. Chciałem utrzymać je niemal w całości. Ten mój plan został zaakceptowany przez decydujących o formie przekształceń. I wtedy zaczął się proces przekształceń własnościowych w Płochocinie. Było to ogromne wyzwanie zarówno organizacyjne, jak i finansowe. W tym celu zawiązałem spółkę z o.o. pod nazwę Rol-Nas. Złożyliśmy ofertę na dzierżawę, odbył się przetarg, który wygraliśmy i nastąpił proces przejmowania gospodarstwa - wspomina.