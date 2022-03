Rosjanie bez Pringlesów? Kellogg's zawiesza dostawy

Kellogg's zdecydował się kontynuować działalność w Rosji. Firma wstrzymała jednocześnie dostawy Pringlesów ograniczając produkcję do "podstawowych produktów żywnościowych dla miejscowej ludności".

Kellogg's nie opuszcza Rosji, ale nie będzie sprzedawał w tym kraju m.in. Pringlesów. fot. shutterstock

Kellogg's zostaje w Rosji

Kellogg's zdecydował się kontynuować działalność w Rosji po ataku tego kraju na Ukrainę "mając na uwadze obowiązek dbania o rosyjskich pracowników". Spółka tłumaczy swoją decyzję także troską o to, by nie przyczyniać się do pogłębiania globalnego kryzysu bezpieczeństwa żywnościowego.

Rzecznik amerykańskiego koncernu poinformował, że Kellogg's zawiesza dostawy i inwestycje w Rosji na czele z popularną marką chipsów Pringles.

- Ograniczyliśmy nasze rosyjskie portfolio produktów, aby wytwarzać podstawowe produkty żywnościowe na miejscu dla miejscowej ludności - wskazuje spółka w rozmowie z serwisem just-food.com. Rzecznik precyzuje, że chodzi tu o płatki śniadaniowe i herbatniki.

W jakim zakresie Kellogg's jest obecny w Rosji?

Kellogg's zatrudnia około 1600 pracowników w Rosji i prowadzi trzy zakłady: w Pskowie, Wiazmie oraz Woroneżu. Rosja odpowiada za ok. 1 proc. przychodów globalnych Kellogg'sa, tj. ok. 1,5 mld dolarów.

W 2008 roku Kellogg's przejął United Bakers Group, jednego z największych rosyjskich producentów krakersów, herbatników i płatków śniadaniowych oraz sześć zakładów produkcyjnych na terenie kraju.

Jak informowaliśmy w ostatnich dniach, coraz więcej koncernów spożywczych decyduje się zawiesić bądź zupełnie zrezygnować z obecności na rynku rosyjskim. Decyzje w tej sprawie ogłaszały m.in. Coca-Cola, PepsiCo, Lindt i McDonald's. Z drugiej strony producent Crunchipsów, firma otworzyła właśnie dwie nowe linie produkcyjne chipsów w Rosji. Lorenz otworzył właśnie dwie nowe linie produkcyjne chipsów w Rosji

14 marca Kellogg's znalazł się wśród firm wymienionych przez szefa ukraińskiego MSZ jako te, które "nie wyszły jeszcze z Rosji". Oprócz producenta Pringlesów Dmytro Kułeba wskazał m.in. sieci handlowe Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, a także Papa John's i Kellogg's. Spar, Auchan, Leroy Merlin. Lista firm, które nadal działają w Rosji