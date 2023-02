Mondelēz International ogłosił premierę czwartego raportu State of Snacking™. Jak wynika z badania, przekąski nadal są regularnie uwzględniane w budżetach domowych.

Raport Mondelēz International pokazuje, że przekąski nadal są ważnym elementem życia konsumentów. / fot. shutterstock

Przekąski coraz częściej zastępują tradycyjne posiłki.

70% millenialsów i 69% generacji Z zgadza się ze stwierdzeniem, że przekąski pozytywnie wpływające na środowisko, powinny kosztować więcej.

68% osób sprawdza etykiety przekąsek przed ich zakupem.

72% konsumentów poddaje opakowania po przekąskach recyklingowi.

Tegoroczne globalne badanie trendów konsumenckich skupia się przede wszystkim na tym, w jaki sposób obecne wyzwania ekonomiczne wpływają na wybór przekąsek konsumentów na całym świecie. Wyniki są jednoznaczne — u większości respondentów przekąski nadal zajmują ważne miejsce na liście zakupów, pomimo rosnących kosztów i wyzwań ekonomicznych.

Opracowany we współpracy z The Harris Poll raport, czwarty rok z rzędu, bada postawy i zachowania związane z przekąskami wśród tysięcy konsumentów z 12 krajów. Wyniki badań ilustrują rosnącą rolę przekąsek, które coraz częściej zastępują tradycyjne posiłki. Badanie uzupełnione jest autorską analizą Mondelēz International.

Raport State of Snacking udowadnia, że przekąski nadal są ważnym elementem życia konsumentów. Przekąski zaspokajają nie tylko głód, ale także są źródłem przyjemnych emocji. Stanowią pretekst do tego, by znaleźć chwilę dla siebie lub cieszyć się wspólnym czasem z bliskimi. Konsumenci sięgają po nie w sposób świadomy coraz częściej czytając etykiety, zwracając uwagę na ich skład, jakość oraz wpływ na środowisko. To dla nas ważny sygnał, że nasze działania w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz wspierania konsumentów w świadomym spożywaniu przekąsek wpisują się w ich potrzeby — powiedział Marcin Dobrock, Dyrektor Zarządzający Mondelez Polska i kraje bałtyckie.

Marcin Dobrock, Dyrektor Zarządzający Mondelez Polska i kraje bałtyckie. / fot. materiały prasowe

Po jakie przekąski najczęściej sięgają konsumenci?

Badanie pokazuje, że konsumenci szukają przekąsek, które zaspokajają różne potrzeby w ich życiu. Zdecydowana większość stwierdza, że regularnie sięga po przekąski, aby się nagrodzić (78%) i dla poczucia komfortu (77%), w tym znaczna większość to millenialsi (85% z obu powodów). Dodatkowo, aż 67% badanych podkreśla, że przy podejmowaniu decyzji zakupowych znaczenie ma rozpoznawalność marki.

Konsumenci starają się jeść uważnie i świadomie. Przed zakupem sprawdzają etykiety na opakowaniach przekąsek (68%), a podczas jedzenia wiele osób zwraca uwagę na wielkość porcji. Świadoma konsumpcja dotyczy również tego, jak ich wybory wpływają na środowisko. Konsumenci zdają sobie sprawę, że zarówno firmy, jak i oni sami odgrywają kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju branży przekąsek. 70% millenialsów i 69% pokolenia „Z” zgadza się ze stwierdzeniem, że przekąski pozytywnie wpływające na środowisko, powinny kosztować więcej. Dodatkowo 64% jest skłonnych zapłacić więcej za przekąski, które są lepsze dla środowiska, a 65% zapłaciłoby więcej za przekąski ze składnikami, które są pozyskiwane w sposób etyczny.

Dzisiejsi konsumenci są bardziej niż kiedykolwiek świadomi wpływu ich wyborów żywieniowych na ich zdrowie, samopoczucie oraz planetę — powiedział Martin Renaud, Chief Marketing and Sales Officer w Mondelēz International. Wnioski z tego raportu nadal wspierają naszą strategię jako globalnego lidera w branży przekąsek, koncentrującego się na czekoladzie i ciastkach oraz zaangażowanego w przemyślane i zrównoważone rozwiązania – dodał Martin Renaud.

Raport State of Snacking do pobrania na stronie: www.mondelezinternational.com/stateofsnacking / fot. materiały prasowe

O Mondelez Polska

Mondelez Polska jest firmą branży spożywczej w Polsce, obecną na naszym rynku od 31 lat. Zatrudnia ponad 5600 pracowników. Oferta firmy obejmuje marki takie jak: czekolady Milka, Toblerone i Alpen Gold, wafelki Prince Polo, batony 3BIT, ciastka Milka, OREO, belVita, Lubisie, Delicje, San, Łakotki, rogaliki i przekąski 7 Days oraz cukierki i gumy Halls. Mondelez Polska jest częścią rodziny firm Mondelēz International, Inc. Pod nazwą Mondelez funkcjonuje w Polsce od 2013 r.

O Mondelēz International

Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) to firma z przychodami w wysokości około 31 miliardów USD w 2022 r. Mondelēz Internationa jest właścicielem marek, takich jak ciastka Oreo, belVita i LU, czekolady Cadbury Dairy Milk, Milka i Toblerone, cukierki Sour Patch Kids oraz guma do żucia Trident. Mondelēz International jest członkiem Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 i Dow Jones Sustainability Index.

O metodologii badawczej

Ankieta została przeprowadzona online przez The Harris Poll w imieniu Mondelēz International w dniach 5-27 października 2021 r. pośród 3555 dorosłych osób w wieku 18 lat+ na całym świecie. Badanie objęło 12 rynków, w tym Stany Zjednoczone (n=254), Kanadę (n=255), Meksyk (n=256), Brazylię (n=255), Francję (n=255), Niemcy (n=255), Wielką Brytanię (n=251), Rosję (n=255), Chiny (n=257), Indie (n=253), Indonezję (n=254) i Australię (n=255). Inne kluczowe analizowane grupy obejmują: pokolenie Z / „centenialsi” w wieku 18-24 lat (n=397), „milenialsi” w wieku 25-40 lat (n=1,174), pokolenie X w wieku 41-56 lat (n=823), pokolenie Baby Boomers w wieku 57-75 lat (n=604) oraz tak zwane ciche pokolenie w wieku w wieku 76+ (n=57). Dane z lat 2020 i 2019 odnoszą się do podobnych badań przeprowadzonych w dniach 6-20 października 2020 roku pośród 6 292 dorosłych osób na całym świecie oraz w dniach 16-24 września 2019 roku pośród 6 068 dorosłych osób na całym świecie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl