Rośnie rynek słodyczy reklamowych

Słodycze reklamowe są w Polsce stosunkowo nowym produktem. Pojawiły się znacznie później niż inne gadżety, jednak ich udział w rynku reklamy stale rośnie. W Europie cieszą się od lat dużą popularnością i wykorzystywane są w największych kampaniach reklamowych - mówi Anna Garmada, CEO marki Slodkie.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 20-04-2022, 11:38

Słodkie gadżety reklamowe i czekoladowe prezenty są elementami kampanii promocyjnych firm na całym świecie. - Mam przekonanie, że kluczowym czynnikiem wzrostu zainteresowania słodyczami reklamowymi jest możliwość ich nieograniczonej personalizacji. Biorąc pod lupę park maszynowy i wszystkie technologie, które zgromadziliśmy pod jednym dachem w firmie Slodkie, mamy dziś możliwość wykonania niepowtarzalnych czekolad w dowolnym kształcie, o dowolnym smaku i z dowolnym nadzieniem. Nasz dział graficzny opracowuje także całkowicie customizowane projekty opakowań, a stworzenie unikalnego słodkiego gadżetu od A do Z zajmuje nam tylko dwa tygodnie - podkreśla Anna Garmada.

Technologia pomaga tworzyć autorskie rozwiązania

W jej opinii, przyszłość branży słodyczy reklamowych wygląda bardzo korzystnie, a upewnia w tym obserwowany na przestrzeni ostatnich 25 lat intensywny rozwój technologiczny. - Mamy coraz więcej możliwości - dodaje.

W tym roku intensywnie pracujemy nad kilkoma nowymi liniami produktowymi, które ujrzą światło dzienne na przestrzeni całego 2022 roku. Nasze 25-letnie doświadczenie, w połączeniu z zasobami naszej Czekoladowni i Karmelowni, pozwala na tworzenie zupełnie autorskich rozwiązań, a nasze pomysły nie dotyczą tylko rynku słodyczy reklamowych, ale rynku słodkości w ogóle - mówi CEO marki Slodkie.

Projekty słodyczy reklamowych

Każdy produkt czekoladowy na naszych liniach produkcyjnych jest tak niepowtarzalny i na swój sposób ciekawy, niezależnie od tego czy będzie to malutka czekoladka z logotypem marki czy słodki gadżet w pełni spersonalizowanym kształcie. Każdy z nich jest przygotowywany stricte pod konkretnego klienta. Dzięki temu, że jesteśmy producentem, posiadamy park maszynowy, drukarnię oraz dział graficzny, co daje nam tak naprawdę nieograniczone możliwości produkcyjne. Formatami, którymi warto się pochwalić, są z pewnością czekoladowe żarówki, strzykawki czy samoloty. Poza tym możemy stworzyć słodkości w zupełnie niepowtarzalnym kształcie, a na przestrzeni lat przez naszą Czekoladownię przewinęło się tysiące oryginalnych propozycji. Wśród nich m.in. maszyna do szycia, Big Ben, słupy energetyczne, szyny kolejowe czy piły łańcuchowe - wymienia Anna Garmada.

Zapytana, jaki typ czekolady jest najchętniej wybierany, powiedziała, że klienci firmy są od lat zadeklarowanymi fanami kuwertury mlecznej. - Nasze słodkości produkujemy z wysokiej jakości rzemieślniczej czekolady Gourmet Barry Callebaut z certyfikatem UTZ świadczącym o pochodzeniu składników ze zrównoważonych upraw. Tej samej czekolady używają między innymi belgijskie manufaktury i kawiarnie, cukiernia w londyńskim Harrodsie czy cukiernicy hoteli Four Seasons - zaznacza nasz rozmówca.