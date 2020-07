Rośnie zainteresowanie lodami rzemieślniczymi. Jakie smaki królują w tym sezonie?

Rosnące zainteresowanie produktami rzemieślniczymi jest wynikiem zmieniających się trendów. Trend świadomego odżywania rozgościł się w naszym kraju, co potwierdza także popularność diet np. wegańskiej, wegetariańskiej czy fleksitarianizmu. Na rynku od kilku sezonów królują lody wytwarzane w lokalnych lodziarniach ze składników pozyskiwanych od zaufanych dostawców.

Jakie smaki królują w tym sezonie? Palone masło z owsem, czarny sezam, mojito, śliwka z fiołkiem, a nawet solone orzeszki – te smaki zachwycą każdego miłośnika nietypowych połączeń. Jednak nadal tradycyjne smaki, tj. czekolada, wanilia, truskawka są chętnie wybierane przez lodożerców.

– Lody czekoladowe wytwarzamy w kilku wariantach. Naszym podstawowym smakiem jest tzw. mocna czekolada. To bardzo intensywne lody czekoladowe, które są chwalone zarówno przez koneserów czekolady, ale i przez dzieci. Sam również jestem ich fanem. Mamy także nieco łagodniejszą opcję – są to tzw. mleczne lody czekoladowe przygotowane specjalnie z myślą o młodych konsumentach. Oprócz tego chętnie bawimy się nutami smakowymi. Od czasu do czasu proponujemy np. lody czekoladowe z pomarańczą, z marakują, z chilli czy z solą morską – mówi Paweł Sypniewski z Sucré - Lody Naturalne.

Podkreśla też, że czekolada musi pochodzić z dobrego źródła. – Wybieramy dostawców, którzy są w stanie dostarczyć produkt wysokiej jakości. W przypadku czekolady współpracujemy z lokalnym wyspecjalizowanym producentem, który sprowadza ziarno kakaowca do Polski i cały proces wytwarzania czekolady odbywa się w jego manufakturze. Ostatnia partia czekolady, która w całości pochodziła z ziarna kakaowca z Wenezueli, trafiła do nas prosto z procesu produkcji w Manufakturze Czekolady – była jeszcze ciepła i płynna. Dzięki temu nasze lody czekoladowe są zachwalane przez ich miłośników i chętnie po nie wracają – mówi Sypniewski.

Na rynku obecne są manufaktury czekolady, które specjalizują się w rzemieślniczej produkcji bean to bar – czyli od ziarna kakaowca, po tabliczkę. Taka czekolada nie przypomina tej wytworzonej na masową skalę. Cechuje ją krótki skład, wysoka jakość ziaren kakaowca i smak, który będzie idealnym dopełnieniem zimnego deseru.