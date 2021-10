Rozwiązania brytyjskiego start-upu w reklamie Crunchips

Marka Crunchips z portfolio Lorenz, wystartowała z kampanią wizerunkową „Crunchokazje”, w której można zobaczyć nowe opakowania chipsów ze zmienionym logo. Pozycjonowanie oraz główne hasło marki „Jest Crunchips, jest impreza!” pozostaje bez zmian.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 19-10-2021, 14:12

Nowa kampania Crunchips

Za strategiczne planowanie i zakup mediów do kampanii odpowiada agencja Spark Foundry. Za pomysł kreatywny i koncepcję komunikacji w mediach społecznościowych, OOH i Display odpowiedzialna jest agencja LiquidThread, natomiast działaniami Paid Social zajmuje się agencja marketingu efektywnościowego Performics. Wszystkie agencje należą do Publicis Groupe.

Do promocji kampanii wykorzystano telewizję wraz z niestandardowymi formatami „Power Sponsoring” oraz VoD, OOH i social media. Za produkcję spotów odpowiada GPD Agency.

AdInMo i Crunchips - nowatorskie podejście do reklamy

Jest to również pierwsza kampania, w której zastosowano rozwiązanie brytyjskiego start-upu AdInMo, jednego z finalistów pierwszej edycji programu scale-upowego NextTECHnow, działającego w ramach departamentu Business Transformation Publicis Groupe. AdInMo to rozwiązanie prezentujące nowatorskie podejście do reklamy digitalowej z obszaru gamingu, umożliwiające emisję reklamy zintegrowanej z grą mobilną.

Komunikacja w mediach społecznościowych oparta jest na haśle „Ej, obczaj to” i nawiązuje do nowej odsłony opakowań Crunchips, na których oprócz nowego logo znajduje się również informacja o tym, że chipsy produkowane są na oleju słonecznikowym i nie zawierają glutenu. Kampania będzie wspierana również działaniami z influencerami.

Nowa kampania wizerunkowa marki Crunchips to kolejny przykład realizacji projektu w duchu Power Of One przez agencje z Grupy Publicis.