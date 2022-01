Rusza kampania Aktywne ferie z Amki Snacks

Firma Unitop, producent linii zdrowszych słodkich przekąsek Amki Snacks, rozpoczyna kampanię „Aktywne ferie z Amki Snacks”. Pierwszym etapem działań jest konkurs dla użytkowników portalu Facebook. Wśród nagród znajdują się vouchery na zakupy w sklepie Decathlon o wartości 500 zł oraz 10 toreb wypełnionych sezamkami Amki TO GO!

Autor: portalspożywczy.pl/PR

Data: 19-01-2022, 11:41

To już kolejny raz, gdy Amki Snacks – marka z łódzkim rodowodem, która towarzyszy Polakom podczas ich aktywności przez cały rok – zachęca do regularnego uprawiania sportu oraz wprowadzenia do codziennej diety zdrowszych przekąsek. Jak prowadzić taką akcję skutecznie? Oczywiście w social mediach. Angażując społeczność do zabawy. Udział w konkursie jest niezwykle prosty – w jaki sposób dać sobie szansę na wygranie atrakcyjnych nagród?

Udział w konkursie

Dokonaj zakupu produktów Amki Snacks (możesz zamówić wygodnie online na www.unitop.com.pl)

Wykonaj zdjęcie, które pokaże w jaki sposób Amki Snacks towarzyszą Ci podczas zimowych aktywności w trakcie ferii zimowych.

Dodaj zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym.

Druga edycja konkursu

To już druga edycja konkursu, w którym Polacy pokazują, jak świetnie spędzają czas, wzmacniając się zdrowszą słodką przekąską podczas ruchu na świeżym, choć mroźnym, powietrzu. Pierwsza edycja konkursu obejmowała aktywności związane z okresem wakacyjnym.

Regularna aktywność

- Regularnie zachęcamy miłośników słodkości i użytkowników mediów społecznościowych do udziału w konkursach. Każdy z nich cieszy się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazują się ogromnym zaangażowaniem i zachwycającą kreatywnością. Amki Snacks stały się dla wielu osób nieodłącznym towarzyszem podczas aktywności fizycznej, niezależnie od pory roku. Dlatego zachęcamy, aby również podczas uprawiania sportów zimowych, włączyć się w konkurs „Aktywne ferie z Amki Snacks”. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody – vouchery do wykorzystania w sklepie naszego partnera – Decathlon Polska oraz torby wypełnione produktami Unitop – komentuje Svetlana Vnučko, Marketing Director w firmie Unitop Sp. z o.o.

Konkurs rozpoczął się 3 stycznia, a zakończy 17 lutego. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy odwiedzić profil „Amki Snacks - Zdrowsze Słodkie Przekąski” na portalu Facebook