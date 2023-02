Wizyta w piwnym SPA? Jazda Monster Truckiem? A może skok ze spadochronem? Laureaci konkursu wafli Grześki będą mieli w czym wybierać, bo do wygrania jest ponad 1600 voucherów na unikalne przeżycia dostępne w ofercie WyjątkowyPrezent.pl.

Rusza loteria marki Grześki – do wygrania w sumie 190 tysięcy zł

Nowa loteria marki Grześki

Nowa loteria to szansa na sięgnięcie do szerokiego wachlarza doznań. A będzie z czego wybierać! W ofercie partnera, jakim jest wyjątkowprezent.pl, znajduje się kilka tysięcy rozmaitych atrakcji. Wśród nich są zarówno te spokojne, relaksacyjne, jak i bardziej aktywne, a nawet ekstremalne opcje. Na potrzeby konkursu powstał również specjalny pakiet przeżyć Grześków – mówi Wojciech Gańko, Senior Brand Manager, odpowiedzialny w firmie Colian za markę Grześki.

Co można wygrać?

Udział w loterii jest bardzo prosty. Wystarczy kupić dowolne Grześki za kwotę minimum 3 zł, zachować paragon i zarejestrować go na stronie spelniajgrzeszki.pl.

Do wygrania 1 600 superatrakcyjnych voucherów na niezwykłe doznania!

Pula nagród to blisko 190 000 PLN.

Spełniaj Grzeszki, graj o przeżycia

„Spełniaj Grzeszki, graj o przeżycia” to akcja, która nie tylko pokazuje, jak odpowiadać na potrzeby odbiorców, ale także jak łączyć ze sobą różne media, by budować spójny, wielokanałowy przekaz. Loterii towarzyszy szerokie wsparcie promocyjne oparte o spoty TV, zasięgowe działania digital, kreację OOH oraz materiały instore. Dodatkowo do spełniania Grzeszków zachęcają promocyjne opakowania. Kampania jest także wspierana przez wybranych influencerów oraz działania w mediach społecznościowych marki Grześki. Widoczność kampanii poszerzają również działania w kanałach on- i off-line partnera – strona www oraz ekspozycje w galeriach handlowych.

Akcja realizowana jest na platformie komunikacji „Każdy ma swoje Grzeszki”, którą marka Grześki prowadzi od 2020 roku. Szczegółowy opis zasad akcji dostępny jest na stronie spelniajgrzeszki.pl.

