Rynek lodów będzie nadal rósł. Konsumenci mają coraz większe oczekiwania

- To co widzimy patrząc na dane dotyczące dynamiki wartości kategorii lodów to tak naprawdę długotrwały wzrost od bardzo wielu lat. Nawet rok 2020 spowodował nie tyle spadek wartości vs rok 2019, co zatrzymanie, natomiast w 2021 nastąpiło już odbicie – mówi serwisowi portalspożywczy.pl Adam Gajczewski, Head of Marketing Ice Cream w Unilever.

Rynek lodów będzie nadal wzrastał - uważa Adam Gajczewski, Head of Marketing Ice Cream w Unilever

Patrząc na to, że Polacy coraz częściej sięgają po tę kategorię szacujemy, że rok 2022, a także kolejne lata również będą cechowały się dodatnią dynamiką wartości w stosunku do poprzednich lat - mówi Adam Gajczewski,

Smaki dzieciństwa

Ekspert zaznacza, że bardzo wiele czynników zewnętrznych wpływa na nastroje konsumentów, więc powiedzieć coś „na pewno” zwłaszcza dotyczącego krótkiego okresu i horyzontu najbliższych miesięcy jest bardzo trudne. - Wierzymy jednak, że kilka trendów się sprawdzi, jak m.in. poszukiwanie coraz mocniejszych doznań produktowych. Ludzie mają coraz większe oczekiwania co do lodów, jeśli chodzi o ich architekturę - bogactwo smaku i dodatków. Z drugiej strony wiele osób lubi powracać do podstawowych smaków, z sentymentu do dawnych lat – wtedy wybierają smaki takie jak śmietanka czy truskawka, czyli tzw. "smaki dzieciństwa” - uważa Adam Gajczewski.

Łączenie marek przyciąga konsumentów

Rzeczą, która przyciąga konsumentów do kategorii lodów, a na którą zwraca uwagę Gajczewski, jest coraz częstsze łączenie marek spoza świata lodów z produktami lodowymi – tego dotyczy nasza współpraca Algidy z Disneyem i łączenie lodów z bohaterami ze Świata Disneya, czy chociażby nasz wariant lodów Carte d’Or z Baileys.

- Dodatkowo, coraz więcej osób jest na wysokim poziomie świadomości, jeśli chodzi o potrzeby dietetyczno-żywieniowe. Dlatego lody wegańskie, z ograniczoną ilością cukru czy spełniające inne potrzeby żywieniowe, będą zyskiwać popularność w tej grupie konsumentów. Na pewno też wpływ inflacji i dynamiki szeroko rozumianych cen może spowodować szukanie przez konsumentów opcji „więcej za mniej” oraz różnego rodzaju promocji, które pozwolą im zmaksymalizować wartość zakupu przy odpowiedniej cenie - dodaje Head of Marketing Ice Cream w Unilever.