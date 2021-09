strefa premium

Rynek lodów w pandemii

Spożycie lodów w Polsce od kilku lat wyraźnie wzrasta, ale daleko nam jeszcze do innych krajów europejskich. I mimo, że pandemia zachwiała tym rynkiem w 2020 roku, to ten rok może to nadrobić, a lody stają się coraz większą konkurencją dla innych rodzajów słodyczy.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 23-09-2021, 14:53

Pandemia zachwiała rynkiem lodów w Polsce w 2020 roku, ale ten rok może to nadrobić fot. Shutterstock

Polacy zjadają w ciągu roku ok. 5,5 kilograma lodów podczas gdy np. Belgowie ok. 12 kilogramów.

- Lody to produkt i rynek bardzo mocno rosnący na całym świecie m.in. niestety ze względu na ocieplenie klimatu. W Polsce rynek jest warty około trzech miliardów złotych i również bardzo mocno rośnie, dlatego trzy lata temu zdecydowaliśmy się na wejście w ten segment. Nasz właściciel, firma Lotte jest trzecią firmą na świecie w segmencie lodów i zwróciliśmy się parę lat temu do nich z prośbą o szkolenie. Najpierw pojechało tam naszych trzech technologów – mówi Maciej Herman, dyrektor zarządzający firmy Wedel, która nigdy wcześniej w swojej 170-letniej historii nie sprzedawała lodów.

- Patrząc na rynek lodów w dłuższym okresie, 10-letnim, to rynek rósł średniorocznie o około 9-10 proc., ale ostatnie trzy lata były zachwiane przez pandemię - raz rynek rósł 20 proc., a raz notował spadek o 10 proc. Ponadto ekstremalnie mocno na ten segment działa pogoda i wtedy jest to trochę jak jazda bez trzymanki – dodaje.