Rzadziej chodzimy do sklepów i kupujemy na zapas

Od początku pandemii obserwujemy jej wpływ na decyzje zakupowe Polaków. Niektóre trendy towarzyszą nam tylko przez chwilę i są związane np. z sezonowością produktów, inne wciąż wpływają na nasze codzienne nawyki. Rzadziej wybieramy się do sklepów, przez co do naszego koszyka częściej trafiają produkty w większych opakowaniach - ocenia Perfetti Van Melle.