Dodała, że ceny jabłek są zróżnicowane; w zależności od jakości, skrzynka kosztuje od 35 do 50 zł, czyli 2,33 - 3,33 zł za kilogram. Chodzi o odmiany Celesta, Piros, Delikates, Paula Red.

Dodała, że za kilogram gruszek trzeba zapłacić od 3 do 4 zł. W ofercie producentów dostępna jest odmiana Klapsa, a inne wraz z upływem czasu będą stopniowo wchodzić na rynek.

Kilogram brzoskwiń można kupić za 4,66-7,33 zł, a moreli - 11 zł. Jeszcze droższe są morele z importu - kilogram tych owoców kosztuje 12 zł.

"Pojawiły się pierwsze orzechy laskowe, cena od 8 do 17 złotych za kilogram" - poinformowała ekspertka. Jak podała, powoli zaczynają się kończyć natomiast czereśnie z chłodni, które kosztują od 20 do 25 zł za kg.

Cena malin notuje duże rozbieżności ze względu na różnice między uprawami spod osłon a tymi z gruntu.

Wysokie temperatury w sierpniu spowodowały wzrost cen brokułów i kalafiorów, ponieważ warzywa te szybko żółkną pod ich wpływem. "Za ładnego brokuła zapłacimy ok. 5 zł za sztukę, a kalafiora do 6 zł za sztukę" - wskazała Anna Kaszewiak.

Zwróciła również uwagę na spadek cen fasolki szparagowej i ziemniaków, które kosztują odpowiednio od 6 do 8 zł za kilogram oraz 1,90 - 2,33 za kg.

"Ogórki spod osłon są w cenie od 2,5 do 5 złotych za kilogram, a ogórek z nowych nasadzeń notuje cenę od ok. 5 zł. Ogórki gruntowe to duża rozbieżność, w zależności od tego, czy są to ogórki sałatkowe, czy do kwaszenia" - powiedziała Kaszewiak.