Sanepid kontroluje lody z automatów

Bakterie świadczące o niezachowaniu należytej higieny znaleziono podczas wyrywkowych kontroli w próbkach lodów z automatów – poinformowała we wtorek rzeczniczka zachodniopomorskiego sanepidu. W 115 próbkach znaleziono dużą ilość bakterii mogących wywołać dolegliwości żołądkowe.

Autor: PAP

Data: 20-07-2021, 13:32

Sanepid kontroluje lody z automatów /fot. Pixabay

"Do kontroli wytypowano 50 obiektów zlokalizowanych w miejscach zwiększonej obecności turystów. Do badań mikrobiologicznych pobrano łącznie 250 próbek z 50 partii lodów z automatu" - poinformowała we wtorek rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan.

Jak wyjaśniła, lody z automatu badane są w kierunku bakterii chorobotwórczych - Salmonella oraz Listeria monocytogenes, a także w kierunku mikroorganizmów wskaźnikowych - bakterii Enterobacteriaceae.

"Próbki lodów nie były kwestionowane w zakresie wykonywanych badań mikrobiologicznych w kierunku drobnoustrojów chorobotwórczych, natomiast 115 próbek z 23 partii zakwestionowano ze względu na zawyżoną ilość bakterii Enterobacteriaceae" - podała Kapłan.

Niewystarczająca higiena

Wskazała, że obecność tych bakterii świadczy o "niewystarczającym poziomie utrzymania higieny w zakładach lub nieprawidłowo przeprowadzanych procesach mycia i dezynfekcji oraz o braku kontroli wewnętrznej".

Enterobacteriaceae występują naturalnie w jelicie grubym człowieka i nie są wówczas bakteriami chorobotwórczymi, jednak w przypadku spożycia produktu, w którym się znajdują, mogą powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe u osób z obniżoną odpornością i z chorobami układu pokarmowego.

Po kontrolach wydano 16 decyzji zakazujących produkcji i wprowadzania do obrotu lodów do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań, nakazano skuteczne mycie i dezynfekcję sprzętu, powierzchni produkcyjnych (i potwierdzenia skuteczności badaniami), a także przeprowadzenie ponownych szkoleń personelu.

Siedmiu przedsiębiorców zostało też poinformowanych o wynikach badań i o konieczności "wzmożenia reżimu sanitarnego", aby wyeliminować zanieczyszczenia.

Do badań pobierano od 5 do 25 próbek. Stacja w Sławnie zakwestionowała wszystkie z pobranych 20 próbek, stacja w Świnoujściu - 15 z 25 pobranych, a stacja w Gryficach - 15 z 20 pobranych.

Kontrole - jak poinformowano - będą nadal prowadzone.