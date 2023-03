Sernik jest ulubionym świątecznym ciastem Polaków - wybiera go aż 54% respondentów. Wariacji na temat tego ciasta jest wiele i co roku powstają nowe interpretacje, a dużą popularnością cieszy się sernik bez spodu. Jak go wykonać?

Jak zrobić sernik z wiaderka bez spodu? | zdj. ilustracyjne/ fot. Pixabay

Ponad połowa Polaków uważa sernik za swoje ulubione świąteczne ciasto.

Można go wykonać bez spodu, przepis jest prosty, a wykonanie nie zabierze dużo czasu.

Sposobem na bardziej kremową konsystencję jest wykorzystanie w przepisie śmietany, a na to by sernik po upieczeniu nie opadł - upieczenie go w kąpieli wodnej.

Według badania przeprowadzonego przez SW Research aż 54% Polaków uważa sernik za swoje ulubione świąteczne ciasto. Dalej plasują się makowiec (52%) i pierniczki (31,7%).

Co ważne, przepis na sernik jest wyjątkowo prosty. Można do niego dodać wiele różnych składników – rodzynki, mak, owoce, kakao, czekoladę – słowem, wszystko, na co tylko przyjdzie nam ochota. Dużą zaletą jest to, że może być on pieczony w piekarniku lub robiony na zimno, co pozwala uzyskać zupełnie inny efekt.

Choć wariacji na temat tego ciasta jest wiele i co roku powstają nowe interpretacje deseru na bazie sera, to najpopularniejsze są te rodzaje serników, których tradycje sięgają jeszcze z XIV wieku. Należą do nich np. sernik krakowski, wiedeński, królewski. Dużą popularnością cieszy się także sernik bez spodu.

Sernik bez spodu, który zawsze się udaje

Sernik bez ciasta jest łatwy i szybki do przygotowania i zawsze się udaje. Można do jego wykonania użyć twarogu z wiaderka lub klasycznego. Będzie wilgotny i puszysty i świetnie będzie się prezentował na wielkanocnym stole.

Składniki na sernik bez spodu

Masa:

1 kg twarogu półtłustego (powinien być dwukrotnie zmielony) lub twarogu z wiaderka

250 g cukru

100 g masła

7 jajek

2 łyżki mąki pszennej

2 łyżki skrobi ziemniaczanej

3 łyżeczki cukru waniliowego

Opcjonalnie:

skórka starta z pomarańczy

rodzynki

aromat, np. waniliowy

cukier puder

Przepis na sernik bez spodu - wykonanie krok po kroku

Krok 1. Papierem do pieczenia należy wyłożyć tortownicę, a obręcz zacisnąć.

Krok 2. Żółtka jaj należy oddzielić od białek, a skrobię wymieszać w naczyniu z mąką. Mikserem utrzeć masło (powinno być w temperaturze pokojowej, jak wszystkie składniki) z cukrem oraz cukrem waniliowym.

Jak zrobić sernik z wiaderka bez spodu?

Krok 3. Dodawać stopniowo po jednym żółtku miksując na najwyższych obrotach. Zmniejszając na średnie dodać kolejno ser, a po wymieszaniu mąkę. Na tym etapie można dodać również dodatki smakowe, np. rodzynki lub aromat i całość wymieszać.

Krok 4. Na sztywno należy ubić białka i połączyć z masą serową delikatnie mieszając. Całość wyłożyć do tortownicy i piec w temperaturze 170 stopni C (góra-dół) przez ok. 60 minut.

Krok 5. Po upieczeniu i całkowitym ostygnięciu wstawić sernik do lodówki, przed podaniem dekorując cukrem pudrem lub polewą.

Jak piec sernik z termoobiegiem czy bez?

Do pieczenia sernika termoobieg nie będzie odpowiedni z powodu napowietrzania masy serowej. Na cieście powstaną górki, po czym samo ciasto opadnie. Równomiernie upieczone ciasto uzyskamy stosując funkcję góra-dół.

Po co daje się budyń do sernika?

W niektórych przepisach możemy zauważyć jako jeden ze składników budyń smakowy dodawany zamiast mąki. Dzięki mące masa uzyskuje pożądaną sypkość, natomiast dzięki budyniowi uzyskamy dodatkowy aromat.

Co zrobić żeby sernik był kremowy?

Dodanie do masy śmietany 30% (lub 36%) sprawi, że konsystencja będzie bardziej kremowa, ale sernik będzie dość tłusty. Można go nieco odchudzić mieszając śmietanę w równych proporcjach z gęstym naturalnym jogurtem.

Co zrobić żeby sernik nie opadł po upieczeniu?

Użycie składników w temperaturze pokojowej jest kluczowe. Masa nie powinna być podczas mieszania zbyt napowietrzona (można użyć trzepaczki zamiast miksera), a dodatkowym trikiem jest pieczenie sernika w kąpieli wodnej i pozostawienie go w piekarniku do co najmniej 3 godzin po upieczeniu.

