Sezam na stole świątecznym - w jakiej formie?

Podziel się z bliskimi

Chałwa sezamowa Unitop w formacie torcika o gramaturze 400 g to idealny wybór, gdy szukamy słodkiego przysmaku do podzielenia się nim z bliskimi. Idealnie nadaje się zarówno na zimowe, wspólne wieczory, jak i te najważniejsze dni w okresie świątecznym, czyli wigilię i następujące po niej Święta – jako uzupełnienie przekąsek na stole. Posiada nacięcia, sugerujące porcję dla jednej osoby w postaci trójkącika. Nowa forma podania sprawdzi się także jako prezent lub słodki przysmak na specjalną okazję dla całej rodziny. Umieszczony na opakowaniu znak „Ręcznie wyrabiana” jest gwarantem najwyższej jakości produktu. Od 1945 r. aż do dziś chałwa Unitop wyrabiana jest ręcznie, przez co zachowuje swój oryginalny smak oraz najwyższą jakość, dzięki charakterystycznej włóknistej konsystencji. Torcik chałwowy Unitop jest dostępny w dwóch wariantach smakowych: fantazyjny (waniliowo-kakaowy) oraz waniliowy z bakaliami. Sugerowana cena torcika to 14,99 zł.

Smak i jakość w klasycznym wydaniu

Jeśli szukamy bardziej klasycznego formatu z równie wyjątkowym świątecznym, eleganckim designem, możemy także sięgnąć po chałwę w formacie 250 g w pudełku tekturowym ze specjalnie zaprojektowaną na okres świąteczny grafiką. Także w tym wypadku sprawdzi się zarówno jako estetyczny upominek pod choinkę. Unitop przywiązuje szczególną uwagę do selekcji ziarna sezamu przy produkcji chałwy i wybiera tylko to o najwyższej jakości, co dodatkowo korzystnie wpływa na smak, zapach oraz barwę chałwy. To aspekty, które idealnie akcentują atmosferę świątecznych przekąsek. Co więcej, chałwa dzięki korzystnym właściwościom sezamu, stanowi nie tylko apetyczny przysmak, ale jest to wybór zdrowszy niż klasyczne słodycze. Świąteczna chałwa waniliowa Unitop 250 g jest dostępna w sugerowanej cenie 9,99 zł.