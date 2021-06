Dlaczego polski rynek słodyczy jest atrakcyjny dla tureckich firm?

Zakup akcji ZPC Otmuchów i PWC Odra przez tureckiego giganta Kervan Gida - to najciekawsza transakcja na rynku spożywczym w ostatnim czasie. A na dodatek to kolejna turecka firma, która zainteresowała się polską branżą słodyczy. W 2018 roku do Polski wszedł bowiem inny turecki gigant – firma ETi. Nasz rynek wciąż jest atrakcyjny.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 04-06-2021, 08:13

Każda z dwóch ostatnich tureckich inwestycji na polskim rynku słodyczy i przekąsek - ETi oraz Kervan Gida - miała inny charakter i nieco inne cele do osiągnięcia. fot. unsplash.com

Polska jest dużym rynkiem, który przyciąga, bo daje szansę na osiągnięcie większych wolumenów sprzedaży. Rosnąca gospodarka i coraz większa zamożność społeczeństwa czynią go dodatkowo rynkiem atrakcyjnym. Łatwiej jest też wejść do Polski niż na bardziej ukształtowane i stabilne rynki Europy Zachodniej.

Kervan Gida kupuje akcje ZPC Otmuchów i PWC Odra

Na początku maja 2021 r. największy w Turcji i 7. na świecie producent słodyczy miękkich Kervan Gıda podpisał z polskim funduszem inwestycyjnym Warsaw Equity Management przedwstępną umowę nabycia większościowego pakietu w spółce Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA oraz 26,95% akcji w spółce zależnej od ZPC Otmuchów PWC Odra SA. Wizją Kervan Gıda jest osiągnięcie pozycji 5. największego producenta miękkich cukierków na świecie i wzmocnienie znaczenia głównej marki Bebeto na rynku europejskim. I właśnie w tym ma pomóc nabycie pakietu udziałów ZPC Otmuchów i PWC Odra.

- Traktujemy tę inwestycję jako element naszego strategicznego wejścia na rynek Unii Europejskiej. Grupa Otmuchów zbudowała dobre relacje z sieciami handlowymi i klientami farmaceutycznymi, posiada szerokie portfolio produktowe oraz know-how do rozwoju innowacyjnych projektów. Ponadto podoba nam się strategia tej firmy i chcemy ją kontynuować. Chcemy, aby ta firma stała się naszym centrum ekspansji na rynki europejskie - mówi Burhan Başar, CEO Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

ETi wchodzi na polski rynek słodyczy

Na początku 2018 roku inny turecki gigant ogłosił wejście na polski rynek. To Eti, producent czekoladek, herbatników, ciast oraz słonych przekąsek, znajdujący się wśród 100 największych przedsiębiorstw w Turcji.

- Wierzymy, że wejście na Polski rynek jest jedną z najlepszych decyzji, związanych z nową strategią ekspansji Eti. W obecnej chwili Polska ma doskonałe warunki makroekonomiczne, roczna wartość rynku przekąsek przekracza 5 miliardów Euro i naszym zdaniem wciąż jest na nim miejsce na tak dużego gracza jak Eti. Wynika to z dwóch aspektów - po pierwsze z dość wysokiej konsumpcji per capita – 5,3 kg. W Turcji wynosi ona zaledwie 3,5 kg. W Polsce mamy jeszcze ogromny potencjał w tym zakresie, w porównaniu np. do Francji, gdzie średnio przeciętny obywatel spożywa 6,4 kg rocznie, czy Czech, gdzie współczynnik ten wynosi ponad 6,2 kg. Drugi aspekt to rosnące wydatki na produkty spożywcze. Kategoria słodyczy jest jedną z 3 największych kategorii w Polsce z bardzo stabilnym wzrostem – mówiła w 2018 roku Aleksandra Chrzanowska, General Manager Eti European Food Industries w Polsce.

Po roku od wejścia na polski rynek Aleksandra Chrzanowska, General Manager ETi European Food Industries w Polsce mówiła podsumowując działalność, że firma wiele zdziałała – wprowadziła produkty w czterech różnych kategoriach, rozpoczęła budowanie szerokiej dystrybucji swoich produktów i rozpoczęła współpracę ze znanymi sieciami handlowymi, a także przeprowadziła kampanie marketingowe flagowych produktów oraz przetestowała rynek. Główny nacisk firma ETi położyła na trzy brandy: Wanted, Dare i Puf.

Atrakcyjny polski rynek słodyczy

Analitycy Banku Pekao wskazują, że każda z dwóch ostatnich tureckich inwestycji na polskim rynku słodyczy i przekąsek miała inny charakter i nieco inne cele do osiągnięcia. W przypadku ETi było to wprowadzenie do Polski oryginalnych, wcześniej nieobecnych tutaj marek, a inwestycja na razie obejmuje budowę świadomości marek wśród polskich konsumentów oraz stworzenie struktur umożliwiających ich efektywną dystrybucję w Polsce. Głównym celem dla ETi jest nasz krajowy rynek słodyczy i przekąsek, na którym grupa próbuje wykroić dla siebie kawałek tortu.

- Z punktu widzenia tej inwestycji czynnikami decydującymi o atrakcyjności naszego kraju jest duży wewnętrzny rynek, umiarkowany poziom koncentracji pozostawiający – w ocenie tureckiej firmy – miejsce dla nowego dużego gracza oraz oczekiwany wzrost wydatków polskich konsumentów na słodycze i przekąski w kolejnych latach – oceniają analitycy Banku Pekao.

Inwestycja Kervan Gida jest bardziej złożona. Przejmując kontrolę nad Grupą Otmuchów turecki koncern uzyskuje szereg korzyści, takich jak: zakłady produkcyjne położone na terenie UE; efekty synergii; możliwość rozszerzenia portfolio w oparciu o know-how Grupy Otmuchów; gruntowaną pozycję na polskim rynku detalicznym oraz możliwość wykorzystania kontaktów handlowych Grupy Otmuchów w kraju i UE do wprowadzenia na rynek polski i unijny flagowej marki tureckiego koncernu - Bebeto.

- To właśnie wątek ekspansji na inne rynki unijne jest silnie eksponowany w komentarzach płynących ze strony Kervan Gida, co świadczy o tym, że koncern traktuje inwestycję w Polsce jako przyczółek do dalszej ekspansji jego produktów - wskazują analitycy Banku Pekao.