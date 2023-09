Aktualna sytuacja na polskim rynku słodyczy czekoladowych nie jest tak zmienna jak w ubiegłym roku, jednak trudno o duży entuzjazm, ponieważ nadal towarzyszą nam gospodarcze skutki konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą. Inflacja, mimo że jest niższa, to wciąż utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie, sprzedaż detaliczna spowalnia. Wyzwaniem na pewno pozostaje ciągły wzrost cen kluczowego dla branży czekoladowej surowca tzn. kakao, które w ciągu roku zdrożało o ponad połowę i notuje najwyższe ceny od kilkudziesięciu lat.

W 2023 roku sytuacja polskiej gospodarki jest bardziej stabilna, jednak producenci słodyczy wciąż muszą być elastyczni i szybko reagować na zmieniające się warunki funkcjonowania, związane na przykład z cenami surowców czy rosnącymi kosztami. Mimo krótkoterminowych wyzwań, w dłuższej perspektywie przewiduje się wzrost wartościowy całego rynku czekoladowego oraz większe spożycie słodyczy czekoladowych przez polskich konsumentów (o 8,5% do 2028 roku).

Polska jest aktualnie największym rynkiem czekolady w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość polskiego rynku słodyczy w okresie lipiec 2022-czerwiec 2023 osiągnęła 10,315 mld zł, jest to wzrost wartościowo o 17,3% rdr i 2,3% ilościowo.

Wedel chwali się także wynikami swoich marek.

Według analiz firmy Euromonitor, w najbliższych latach światowy rynek słodyczy czekoladowych będzie rósł. W zeszłym roku jego wartość została określona na 113,6 mld USD. Tylko między 2022 a 2023 rokiem szacowany jest wzrost o 10 mld USD, który będzie spowodowany (niestety) głównie inflacją. Co warto podkreślić, na przestrzeni lat 2022-2028 wartość globalnego rynku słodyczy urośnie o 51%, do ponad 170 mld USD.

Równie optymistycznie wyglądają długoterminowe prognozy spożycia wyrobów czekoladowych w naszym kraju. W ostatnich latach przeciętny Polak zjadał 5,8-5,9 kg słodyczy rocznie, co plasuje nas mniej więcej w środku światowej stawki. Nadal konsumujemy wyraźnie mniej niż np. Niemcy, którzy w 2022 roku zjadali 8,4 kg słodyczy, jednak sporo więcej niż Włosi (2,3 kg) czy Hiszpanie (2,7 kg). W ciągu najbliższych 5 lat apetyty na słodkości polskich konsumentów mają urosnąć, w 2028 roku oczekiwane jest spożycie w wysokości 6,4 kg na osobę. Wszystko wskazuje na to, że wyroby czekoladowe nadal pozostaną istotnym elementem naszego koszyka zakupowego.

Polscy producenci radzą sobie z sukcesem nie tylko na krajowym rynku. Jak wynika z raportu "Światowy i polski rynek czekolady", jesteśmy trzecią siłą Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ilość wyeksportowanych słodyczy i czwartą na świecie, jeśli wziąć pod uwagę wartość sprzedanych za granicę towarów.

W ujęciu ilościowym w UE wyprzedzają nas tylko Niemcy i Holendrzy, którzy w 2022 roku wyeksportowali odpowiednio 680 tys. ton i 322 tys. ton. Polska z 295 tys. ton słodyczy sprzedanych za granicę, wyprzedza m.in. Belgię (277 tys. ton) i Włochy (233 tys. ton).

Świadczy to o doskonałej jakości polskich wyrobów czekoladowych oraz dobrym rozeznaniu, jeśli chodzi o potrzeby i gusta konsumentów w różnych zakątkach świata.

Głównymi rynkami eksportowymi firmy Wedel są: Wielka Brytania, USA i Niemcy. Spośród produktów, które cieszą się wyjątkową popularnością za granicą są tabliczki czekoladowe, pianki Ptasie Mleczko®, praliny i batony, a także Torcik Wedlowski.

Długoterminowe pozytywne prognozy dla rynku słodyczy cieszą, ale trzeba pamiętać, że organizacje nadal muszą borykać się z wieloma trudnościami gospodarczymi. Są to zarówno czynniki lokalne, takie jak wysoka inflacja, ceny prądu czy energii, rosnące koszty pracy, jak również globalne. Dla sektora czekoladowego największym wyzwaniem w najbliższym czasie może być cena podstawowego surowca, czyli kakao. Jego ceny na giełdzie w Londynie dynamicznie rosną, osiągając dawno nienotowane poziomy.

Krytycznym wyzwaniem dla praktycznie wszystkich producentów branży spożywczej było przez dłuższy czas zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw przy zachowaniu konkurencyjnej, jakościowej oferty.

- Bardzo cieszy nas prognozowany przez analityków wzrost spożycia słodyczy (o ponad 8% do 2028) i rozwój tej kategorii. Planujemy na nie odpowiadać zróżnicowaną i czasami zaskakującą ofertą produktową, wspieraną wielokanałową, coraz odważniejszą komunikacją, kierowaną do wszystkich grup wiekowych. Widzimy, że to czekolada w tabliczkach nadal pozostaje najbardziej uniwersalnym produktem, wybieranym niezależnie od metryki. Jednak nawet w tak tradycyjnej kategorii konsumenci chcą być ciągle zaskakiwani – smakiem, wyjątkowymi połączeniami, formatami czy innowacjami inspirowanym innymi kategoriami. Swoją ofertę tworzymy na bazie m.in. czekolad gorzkich, mlecznych i białych, a także proponując całkiem nowe smaki i połączenia, jak tabliczki z kilkunastoma różnymi nadzieniami, chrupkami, wafelkami, orzechami czy nietypowymi dodatkami np. w linii Wedel Snack. Polacy chętnie sięgają po nowości. Czekolada stanowi również doskonałą inspirację do połączenia z innymi produktami. Widzimy duży potencjał do rozwoju na tym polu i to nie tylko w branży spożywczej, co pokazuje na przykład nasza współpraca z marką kosmetyków OnlyBio - dodaje Maciej Herman.