Słodkie święta. Branża czekoladowa liczy na udaną końcówkę roku

Okres zimowo-świąteczny to czas żniw dla firm czekoladowych. Słodycze od lat należą do chętnie kupowanych prezentów, a grudniowe niedziele handlowe obiecują dobrą sprzedaż. Końcówka roku będzie dla tej branży kluczowa.

Grudzień to czas kalendarzy adwentowych, czekoladowych Mikołajów i innych słodkich świątecznych ozdób oraz klasyków w świątecznej szacie; fot. Colian

Branża czekoladowa na końcówce

Dla firm zajmujących się produkcją czekolady i innych słodyczy końcówka roku jest bardzo istotnym okresem. Zimą tradycyjnie sprzedaż słodkości wzrasta, do tego grudzień to czas kalendarzy adwentowych, czekoladowych Mikołajów i innych świątecznych ozdób oraz produktów standardowych w specjalnych, świątecznych opakowaniach. Kolejny rok pandemii wpłynął na wyniki branży. W tym roku jednak powinno być lepiej niż w poprzednim.

– Jednym z głównych wyzwań mijającego roku z pewnością dla nas jak i dla innych firm z branży jest pandemia COVID-19. Mimo mniejszej liczby lockdownów niż w ubiegłym roku, epidemia dalej wpływa na wyniki finansowe zarówno, jeśli chodzi o sprzedaż, jak i o rentowność. Bieżący rok jest jednak pod tym względem znacznie lepszy od poprzedniego. W drugim półroczu zwiększyła się liczba konsumentów odwiedzających markety, coraz więcej sklepów otwiera się także w niedziele – dlatego końcówka roku dla wyników sektora słodyczy będzie kluczowa – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Monika Kowalewska, dyrektor marketingu firmy Wawel.

– Z pewnością mijający rok możemy zaliczyć do udanych. Był to okres wielkich inwestycji w naszej spółce. Zakup jednego z najnowocześniejszych w Europie agregatu do produkcji tabliczek czekoladowych pozwolił nam znacząco zwiększyć moce produkcyjne oraz poszerzył możliwości technologiczne związane z produkcją czekolad. Mijający rok był również bardzo dobry dla drugiego filaru naszej działalności związanego z produkcją półproduktów cukierniczych (czekolady rzemieślnicze i przemysłowe, polewy cukiernicze, kremy termostabilne, kremy do nadziewania), których sprzedaż r/r już kilka lat z rzędu rośnie o ponad 100 proc. – ocenia Janusz Łyczak, Kierownik Marketingu w Terravita.

Świąteczna oferta słodyczy

– Patrzymy dość optymistyczne na nadchodzący okres bożonarodzeniowy. Słodycze należą do chętnie kupowanych prezentów, więc nawet jeśli pojawią się kolejne ograniczenia związane z pandemią, liczymy na dobre wyniki – przewiduje Mariusz Jaroszewski, Kierownik Działu Strategii i Rozwoju Biznesu Colian.

W tym roku sezonowa propozycja Colian obejmuje przede wszystkim słodycze ze standardowej oferty oraz typowo świąteczne smaki w edycji limitowanej, tj. Jeżyki piernikowe, Śliwka Nałęczowska z cynamonem czy Wafle Familijne o smaku piernikowym. Firma proponujemy także typowo świąteczny asortyment, w tym kolekcję 9 figurek o smaku karmelowym Goplana, do której w tym roku dołączyły dwie nowe figurki o smaku marcepanowym z motywami aniołków.

– Trzeba pamiętać, że udział w sprzedaży produktów stricte okolicznościowych, takich jak właśnie mikołaje, kalendarze adwentowe itp. nigdy nie jest bardzo duży. W całym wolumenie nie przekraczał dotychczas 5-6%. Dużo więcej stanowią produkty standardowe w świątecznej szacie, tzw. sezonalizowane, np. całoroczne pralinki w opakowaniu lub nakładce z motywami świątecznymi. Znaczenie tych produktów w ofercie jest zauważalnie większe – dodaje.

– Jak co roku dla naszych klientów przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną ofertę bożonarodzeniową. W tym okresie często poszukujemy produktów w eleganckim wydaniu, sięgając chętniej po słodkości z wyższej półki. Stąd w tegorocznej Ofercie Zimowej postawiliśmy na wiele ciekawych połączeń smakowych w limitowanych wersjach opakowań, a także na kultowe produkty Wawel w świątecznej odsłonie. Na półkach wśród nowości produktowych pojawiły się m.in. praliny Marcepan z delikatnym nadzieniem o bogatej zawartości migdałów w doskonałej ciemnej czekoladzie, zapakowane w efektowną czarno-złotą puszkę. Na rynku dostępna jest też kolekcja kultowych czekoladek Malaga, Tiki Taki i Kasztanki w jednym, eleganckim opakowaniu w formie bombonierki. Oba produkty wpisują się w trend premiumizacji, który od kilku lat jest widoczny na rynku słodyczy – mówi Monika Kowalewska, dyrektor marketingu firmy Wawel.

– Mamy nadzieję, że końcówka 2021 roku, podobnie jak w latach ubiegłych będzie dla spółki Wawel lepsza - bardzo na to liczymy. Oferta Zimowa jak dotąd ma bardzo dobry odbiór ze strony naszych klientów, co mamy nadzieję pozwoli nam na poprawę wyników w końcówce roku – dodaje.

– Co roku E.Wedel przygotowuje specjalną, bogatą ofertę na Święta Bożego Narodzenia. Limitowane świąteczne portfolio składa się z wielu propozycji. Nasze opakowania są idealną propozycją na prezent oraz ozdobę do świątecznego wnętrza. Oferta świąteczna jest szyta na miarę potrzeb zarówno młodszych, jak i starszych konsumentów. Słodkości dedykowane najmłodszym to m.in. Czekolada Renifer Mleczna i Biała Karmelowa. Nowości w świątecznym portfolio dedykowanym dorosłym zdominowały, niespotykane dotychczas, nowe formy znanego przysmaku. Wedlowskie praliny można kupić w puszce przypominającej dużą Baryłkę. W środku znajdziemy praliny z nadzieniem o smaku advocat, whisky, cherry, cacao choix. Z inną propozycją z tej linii dorośli mają możliwość słodko odliczać dni do świąt. Dlatego, że kolejna nowość w ofercie E.Wedel to połączenie klasycznej formy kalendarza adwentowego z pralinami Baryłki w wersji mini - o smaku nalewki wiśniowej, nalewki pigwowej, mojito, tequili sunrise, irish cream oraz cappuccino – wymienia Dominika Igielińska, Branded Content Manager Wedel.