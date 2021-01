Słodko-gorzki 2020 rok w branży słodyczy

PRCH apeluje do rządu: Otwórzcie centra handlowe 1 lutego

W styczniu nastąpiły zmiany w zarządzie Fabryki Cukierków Pszczółka. Paweł Budynek został członkiem zarządu spółki z Lublina.

Unilever zapowiedział, że zrezygnuje z reklam produktów spożywczych kierowanych do dzieci poniżej 12 lat – na początek zmiana objęła wszystkie marki lodów.

Nowy prezes pojawił się w ZPC Otmuchów. 18 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza postanowiła o zmianie funkcji Marka Piątkowskiego pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki i powierzenie mu z tym samym dniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

W lutym resort finansów poinformował, że od 1 kwietnia, zgodnie z nową matrycą VAT, pączki będą objęte jedną stawką tego podatku, czyli 5 proc. Do tego czasu podatek VAT na pączki wynosił - co do zasady - 8 proc.

Firma Lotte Wedel podjęła epokową decyzję i poinformowała, że od marca będzie w 100 proc. zasilana energią z OZE.

Branża spożywcza, w tym branża słodyczy i lodów, spontanicznie i natychmiast po wprowadzeniu stanu epidemicznego w naszym kraju w marcu ruszyła na pomoc tym, co stoją na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem, czyli szpitalom zakaźnym, pracownikom medycznym i innym służbom, przekazując dla nich produkty spożywcze, pieniądze i inne potrzebne rzeczy.

Z powodu zamrożenia gospodarki przez pandemię koronawirusa i trudności sektora HoReCa w tym m.in. lodziarni, firma Grycan Lody od Pokoleń zdecydowała się na internetową sprzedaż lodów i deserów uruchamiając w kwietniu sklep internetowy na platformie Allegro.

W maju Unilever połączył siły z Uber Eats w kwestii dostarczania lodów do domu.

Prezes Perfetti Van Melle ocenił, że w czasie pandemii konsumenci coraz chętniej zaczęli wybierać produkty w dużych opakowaniach. Duże zakupy są wygodne, zajmują mniej czasu i ograniczają wizyty w sklepie, przez co stają się coraz bardziej popularne.