Słodsze oblicze drugiej koronaWielkanocy

Według Inquiry Polacy obawiają się koronawirusa znacznie mniej niż rok temu. Obecnie około 55 proc. z nas deklaruje, że boi się zarażenia, a rok temu było to aż 71 proc. osób. To wyraźny spadek obaw przed COVID-19, co ma też wpływ na dokonywane wybory, również w kontekście Świąt Wielkanocnych.

- Polskie społeczeństwo dostosowało się do życia w czasie pandemii, a w wielu wypadkach wielkanocne tradycje wygrywają z poczuciem zagrożenia. Dla wielu osób nie będą to jednak wesołe święta, a na pewno inne niż zwykle – podkreśla Agnieszka Górnicka, prezes agencji badań rynku Inquiry.

Również branża słodyczy zdołała się nieco przyzwyczaić do tzw. nowej normalności.

- Rynek sprawnie dostosował się do nowej rzeczywistości. Dziś ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią mają nieznaczny wpływ na wielkość sprzedaży, jednak nie bez wpływu pozostaje fakt, że święta będziemy spędzać w gronie domowników bez rodzinnych wizyt. Będzie to już druga Wielkanoc, którą będziemy obchodzili w warunkach pandemii. Dlatego też w tym roku przygotowaliśmy się optymalnie do tego ważnego okresu handlowego – mówi Adam Frajtak, wiceprezes Grupy Otmuchów.

- Dla branży słodyczy będzie to z pewnością wymagający czas, choć w tym roku funkcjonujemy już w tzw. nowej normalności, do której zdołaliśmy trochę przywyknąć. Przekłada się ona na nasze decyzje, wymaga dużej elastyczności i otwartości, zmienia nawyki konsumentów - dodaje.

Pandemiczna rzeczywistość trwa od roku. Sytuacja kategorii słodyczy, które ucierpiały w pierwszych miesiącach pandemii, czyli formatów impulsowych takich jak m.in. batony, wafle, praliny czy rogaliki, z czasem się ustabilizowała, a konsumenci w dużej mierze wrócili do dawnych nawyków zakupowych. Pozwala to zakładać nieco bardziej optymistyczny scenariusz, jeżeli chodzi o wyniki sprzedaży oferty wielkanocnej w tegorocznym sezonie i kolejnych miesiącach.

Na tegoroczne Święta Wielkanocne Polacy wydadzą już więcej niż przed rokiem.

- Dane rynkowe pokazują, że polski konsument nie oszczędza na świętach. Średnio Polacy na zakupy wielkanocne wydadzą w tym roku między 300, a 400 złotych, co stanowi wzrost w stosunku do ubiegłego roku – wówczas była to kwota między 200 a 300 złotych. Skąd ta zmiana? Ma ona związek przede wszystkim ze wzrostem cen, ale również z nastrojami konsumentów. Ci chcą odreagować pandemiczną rzeczywistość i nie oszczędzać na świętach. Podczas pandemii zmienił się również koszyk zakupowy Polaków – konsumenci przeznaczają więcej pieniędzy na artykuły spożywcze kosztem towarów nieżywnościowych czy usług - mówi Marek Moczulski, prezes Unitop, firmy produkującej sezamki i chałwę.

Zeszłoroczne święta Wielkiej Nocy przypadły na czas, w którym konsumenci, producenci i sprzedawcy mierzyli się z nową rzeczywistością, zaistniałą w związku z pandemią COVID-19. Po początkowym ograniczeniu zakupów, konsumenci, skupiając się przede wszystkim na artykułach pierwszej potrzeby, stopniowo wracali do ulubionych kategorii przyjemnościowych m.in. słodyczy.

- Kalendarz naszej fabryki rządzi się swoimi prawami – prace nad wielkanocną ofertą trwają już w okresie Bożego Narodzenia (...) Odpowiadamy także na aktualne trendy konsumenckie tj. np. częstsze gotowanie w domu – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.

Również prezes Spółdzielni Pracy Cukry Nyskie wskazuje, że tegoroczna Wielkanoc może oznaczać, że bardzo wiele osób zamieni słodycze ze sklepu na własne, domowe wypieki.

- Nadchodzące Święta Wielkanocne, tak jak ubiegłoroczne, odbędą się w reżimie sanitarnym, co spowoduje ograniczenia rodzinnych spotkań oraz zmniejszenie ilości zakupów. Również dla branży słodyczy będzie to trudny okres, ponieważ bardzo wiele osób zamieni słodycze ze sklepu na ciasta upieczone w domu. Spowoduje to niewątpliwie spadek sprzedaży słodyczy - mówi Andrzej Chomyszczak, prezes Spółdzielni Pracy Cukry Nyskie.

Wielkanoc w ubiegłym roku stanowiła symboliczny początek zwrotu Polaków ku domowym wypiekom, który trwa nadal. Według agencji Inquiry, dokładnie tak jak rok temu 65 proc. osób zamierza przygotować wszystkie posiłki w domu, a 35 proc. respondentów część jedzenia zamówi.

Z badań agencji Inquiry wynika też, że chęć Polaków do powrotu do „normalności” widać również w odpowiedziach dotyczących sposobu przygotowania Wielkanocy. Wyraźnie więcej osób niż roku temu deklaruje, że przygotuje „takie same Święta jak zazwyczaj” (35% vs 18%), a całkowita rezygnacja z obchodzenia świąt wielkanocnych jest rzadsza (12% vs 19%). Interesujące, że takie osoby zdecydowanie rzadziej niż w 2020 roku opowiadają, iż powodem braku obchodzenia świąt jest obecna sytuacja, w której ciężko lub nawet nie powinno się świętować.

