Słodycze w pandemii. Raport Banku Pekao SA i Portalspozywczy.pl

W 2020 roku sprzedaż słodyczy spadła względem roku poprzedniego, ale równocześnie wzrósł eksport. To wnioski z raportu "Rok pandemii w branży spożywczej. Jak w kryzysie poradzili sobie polscy producenci żywności?", który przygotowali analitycy Banku Pekao SA we współpracy z Portalspozywczy.pl.

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 15-06-2021, 17:17

Sprzedaż słodyczy w pandemii spadła, ale równocześnie wzrósł eksport; fot. shutterstock.com

Raport jest do pobrania na Portalspozywczy.pl (ikonka znajduje się pod treścią artykułu).

Za przygotowanie i opracowanie raportu odpowiadają ekonomiści Banku Pekao SA: Krzysztof Mrówczyński, Kierownik w Departamencie Analiz Makroekonomicznych oraz Paweł Kowalski, Ekspert ds. sektora spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Swój wkład merytoryczny mają także redaktorzy Portalspozywczy.pl, którzy zebrali komentarze ekspertów branżowych oraz opublikowali autorskie wypowiedzi. Zapraszamy do lektury!

Webinar "Za nami rok pandemii w przemyśle spożywczym. Co nas czeka w kolejnych kwartałach 2021 r.?"

W nawiązaniu do raportu zapraszamy na bezpłatny webinar pt. "Za nami rok pandemii w przemyśle spożywczym. Co nas czeka w kolejnych kwartałach 2021 r.?", który przygotowujemy wspólnie z Bankiem Pekao SA odbędzie się 24 czerwca br. w godzinach 10.00-11.15.

Podczas webinaru omówimy kluczowe wnioski raportu "Rok pandemii w branży spożywczej. Jak w kryzysie poradzili sobie polscy producenci żywności?”, pogłębione o dane za I kwartał 2021 roku i przedstawimy szerszą analizę trendów na nadchodzące miesiące w poszczególnych kategoriach rynku rolno-spożywczego.

Skupimy się na najciekawszych przykładach liderów i przegranych pandemii, czyli tych, którzy mieli najbardziej „pod górkę”. Omówimy postcovidowy krajobraz dla firm, wpływ pandemii i wydarzeń ostatnich miesięcy na sektor rolno-spożywczy i spróbujemy wyłuskać najciekawsze trendy.

Poniżej kluczowe wnioski dotyczące pandemicznego roku 2020 w branży kakao, czekolady i słodyczy.

Wyniki finansowe producentów słodyczy

- Główne agregaty i wskaźniki finansowe grupy dużych (250 i więcej zatrudnionych) producentów czekolady i słodyczy w 2020 r. pozostały w większości przypadków zbliżone do ubiegłorocznych odczytów. Pomimo lekkiego spadku przychodów utrzymał się stabilny poziom wyniku ze sprzedaży i zysku netto, dzięki czemu średnia rentowność netto dużych firm uległa nawet nieznacznej poprawie r/r. Głęboki spadek zanotował za to odsetek firm deficytowych – na koniec roku mniej niż co piąta duża firma odnotowała stratę, podczas gdy rok wcześniej była to blisko 1/3 podmiotów z tej grupy. Sytuacja płynnościowa pogorszyła się nieco w porównaniu z 2019 r., jednak zagregowane wskaźniki płynności szybkiej i bieżącej utrzymały się w przedziałach wskazywanych jako „bezpieczne” benchmarki - czytamy w raporcie.

Gorzej prezentują się dane grupy firm małych i średnich (10-249 zatrudnionych). W ich przypadku odnotowano spadek zagregowanych wyników finansowych o ponad połowę w porównaniu z 2019 r. (choć trzeba zwrócić uwagę na wysoką ubiegłoroczną bazę). - Słabo wyglądała również średnia rentowność tej grupy – wskaźnik rentowności netto zniżkował do najniższego poziomu w minionej dekadzie. Jednocześnie jednak odsetek firm deficytowych na koniec roku zwiększył się tylko o 4 p.p. vs. 2019 r., co oznacza zaledwie kilka więcej firm notujących stratę na koniec roku. Na przyzwoitych poziomach (pomimo lekkiego pogorszenia) utrzymały się też zagregowane wskaźniki płynności firm małych i średnich. Wydaje się zatem, że pomimo pogorszenia wyników, także w tej grupie sytuacja finansowa i płynnościowa na tle niektórych innych segmentów branży spożywczej pozostała niezła - podano.

Stracili producenci słodyczy impulsowych i dostawcy do HoReCa

Rozdźwięk pomiędzy wynikami firm dużych oraz małych i średnich w 2020 r. może wynikać z odmiennego profilu produktów i kanałów zbytu, jak również z różnego stopnia ich elastyczności i zdolności do reagowania na skutki pandemii. Komentarze płynące od dużych firm sugerują, że względnie najsilniej odczuły one spadek sprzedaży produktów impulsowych, ze względu na mniejszą częstotliwość wizyt klientów w sklepach. Jednak w pozostałych głównych kategoriach najczęściej nie notowały one głębszych spadków. Było to możliwe dzięki wysokiemu udziałowi wyrobów dla klienta masowego w portfolio oraz dominującemu udziałowi dystrybucji przez sklepy ogólnospożywcze. Natomiast w grupie firm małych i średnich część podmiotów mogła odczuć skutki pandemicznych lockdownów dość mocno. Najsilniej narażone były te z nich, które koncentrowały się na wąskich kategoriach specyficznych produktów (np. wyroby luksusowe z wyższych półek cenowych) i współpracy z szeroko pojętą gastronomią cukierniczą (zwłaszcza własne lokale firmowe) lub które były silnie uzależnione od sprzedaży przez specjalistyczne sklepy z delikatesami.

Eksport słodyczy na plusie

Odporny na skutki pandemii okazał się bardzo ważny dla wyników branży eksport. Sprzedaż zagraniczna w 2020 r. wzrosła o 7% zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym, przy stabilnym vs. 2019 r. poziomie średnich cen eksportowych. Trzeba podkreślić, że Polska należała do dość wąskiego grona państw, które w 2020 r. zwiększyły dostawy na rynek unijny (łączny import UE-27 zniżkował w ubiegłym roku o 2% ilościowo i 1% wartościowo), na dodatek zajmując wśród nich 1. miejsce pod względem przyrostu 2020 vs. 2019 r.

Odwrócenie wzrostowego trendu cen kakao

Drugim istotnym czynnikiem makro oddziałującym na branżę były ceny surowców, a w szczególności odwrócenie zapoczątkowanego w 2019 r. wzrostowego trendu globalnych cen kakao. O ile w lut’20 osiągnęły one najwyższy od 2016 r. poziom 2,7 tys. USD za tonę (+20% r/r), o tyle w kolejnych miesiącach wyraźnie spadły i do końca 2020 r. utrzymywały się na poziomach zbliżonych do tych sprzed roku. Powstrzymanie wzrostu kosztów tego surowca stanowiło ważne wsparcie dla marżowości w najtrudniejszym pod względem popytowym okresie. W 2021 r. presja na koszty surowca może się jednak ponownie zwiększyć, czego przejawem jest choćby stopniowy wzrost krajowych cen mleka w proszku.

W dalszej części raportu przeczytasz o wynikach finansowych całej branży spożywczej w 2020 roku, eksporcie, rentowności i aktywności inwestycyjnej firm. Eksperci Banku Pekao SA przenalizowali także kondycję poszczególnych segmentów branży rolno-spożywczej (oprócz kakao, czekolady i słodyczy) także: drób i mięso czerwone, mleko, przetwórstwo owocowo-warzywne, przetwórstwo zbożowe, pasze, alkohole), a eksperci rynkowi znani z www.portalspozywczy.pl okrasili te dane swoimi komentarzami i przykładami. Opisano także trendy rynkowe oraz perspektywy dla branży na najbliższe kwartały.

ZAPRASZAMY DO POBRANIA RAPORTU!