#So Super! So Soft HELIO Natura superproduktem 2021

Wielki finał konkursu „Superprodukt Świata Kobiety 2021” już za nami. Marka bakalii Helio została wyróżniona w kategorii „Żywność- Produkty dietetyczne”, otrzymując nagrodę, tym razem za innowacyjną linię owoców suszonych So Soft! Helio Natura!







Autor: informacja prasowa

Data: 17-03-2022, 11:17

#So Super! So Soft HELIO Natura superproduktem 2021. fot. mat. pras.

„Superprodukt Świata Kobiety 2021” to jedyny tego typu plebiscyt organizowany przez lidera wśród magazynów poradnikowych, którego celem jest wybór najlepszych #trendy produktów, wyróżniających wysoką jakością i i innowacyjnością. W tegorocznej, 15- tej edycji prestiżowego konkursu „Świata Kobiety”, w gronie jury znalazły się m.in. znane aktorki: Grażyna Wolszczak i Małgorzata Ostrowska- Królikowska, dziennikarki – Katarzyna Dowbor i Marta Manowska, a także blogerka kulinarna Natalia Ruszkowska-Tabor.

Pośród wielu nowości produktowych zgłoszonych w tym roku do konkursu, największe uznanie jury w kategorii „Żywność- Produkty dietetyczne”, zdobyła nasza nowa linia miękkich i soczystych owoców suszonych bez konserwantów Helio Natura! Daktyle, Morele, Śliwki, Figi i Żurawina suszona So Soft! otrzymały prestiżową statuetkę „„Superprodukt Świata Kobiety 2021” Według eksperta kulinarnego, Natalii Ruszkowskiej- Tabor w wyborze najlepszych produktów 2021 w kategorii żywność jury kierowało się przede wszystkim jakością, naturalnością, walorami zdrowotnymi i wyjątkowym smakiem. Nagrodzone #so super owoce suszone So Soft! Helio Natura zostały uznane przez jury za „doskonałe - wszystkie bez wyjątku. Idealne jako zdrowa przekąska lub dodatek do dań wytrawnych i deserów”.

Dziękujemy za #so super wyróżnienie i zachęcamy do wypróbowania naszych So Soft! owoców suszonych Helio Natura, a także najwyższej klasy Daktyli Deglet Nour czy modnego Jackfruita! To #trendy #healthy #fit przekąski Helio Natura, które także zostały wyróżnione w poprzednich edycjach plebiscytu „Świata Kobiety”. Tytuł „Superprodukt” to dziś najlepsza rekomendacja i… ułatwienie dla naszych codziennych, zdrowych wyborów ;-)

„Superprodukt Świata Kobiety 2021” to nie jedyna #super nagroda dla Helio tego marca! Kilka dni wcześniej marka Helio została także uhonorowana tytułem Superbrands 2022 w kategorii „zdrowe przekąski”. Dlatego sięgaj po #super produkty Helio, by jak najlepiej i ze smakiem zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich!