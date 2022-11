Firma Cargill otworzyła nową linię produkcyjną w podwrocławskim zakładzie, wykorzystując opatentowaną technologię mikroreaktorów do produkcji błonnika rozpuszczalnego na rynek polski. Wspomaga on redukcję cukru i kalorii w diecie, jest wzbogacony o błonnik i polepsza wartości żywieniowe produktu przy zachowaniu jego smaku i tekstury.

- Cieszę się, że możemy dziś oficjalnie wspólnie otworzyć tak ważną inwestycję – powiedział Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce. - To kolejny krok w naszej wieloletniej relacji. Cargill wybudował swój pierwszy zakład w Bielanach Wrocławskich ponad 26 lat temu. Dziś jest to nowoczesny, w pełni zautomatyzowany i przyjazny dla środowiska zakład przetwórczy, przyczyniający się do rozwoju naszej gminy."