Unilever podwoił zyski i zwiększył wydatki na reklamę w Rosji, mimo że po inwazji Rosji na Ukrainę kierownictwo koncernu złożyło obietnicę zaprzestania czerpania zysków z tego rynku.

Unilever zwiększa i wydatki na reklamę w Rosji

Unilever podwoił zyski i zwiększył wydatki na reklamę w Rosji, mimo że po inwazji Rosji na Ukrainę kierownictwo koncernu złożyło obietnicę "zaprzestania czerpania zysków z tego rynku" - donosi The Moscow Times.

W marcu 2022 roku Unilever był jedną z pierwszych dużych firm spożywczych, które wstrzymała import do i eksport z Rosji, a także wydatki na media i reklamę. Producent nadal jednak dostarczał Rosjanom „niezbędne” produkty żywnościowe i higieniczne, jednocześnie zobowiązując się nie brać żadnych zysków z tej sprzedaży.

Jakie zyski generuje dziś Unilever w Rosji?

Tymczasem, według śledczego serwisu informacyjnego Follow the Money, rosyjska spółka zależna koncernu Unilever Rus, która zatrudnia ponad 3000 osób, prawie podwoiła swój zysk netto w 2022 roku z 4,8 do 9,2 mld rubli (119 mln dolarów), a także zwiększyła wydatki na reklamę w Rosji o 10 proc. rok do roku do poziomu 21,7 mld rubli (ok. 280 mln dolarów).

Jak podaje serwis Follow the Money, Unilever tłumaczy wzrost zysków inflacją i zmianami kursu rubla. Spółka nie skomentowała natomiast wzrostu wydatków na reklamę w Rosji.

Dlaczego Unilever nie chce wyjść z Rosji?

Według obszernej listy sporządzonej przez Yale School of Management, Unilever znalazł się wśród 175 firm, które kontynuują „istotną” działalność w Rosji, jednocześnie wstrzymując nowe inwestycje.

W 2022 roku ustępujący dyrektor generalny Unilevera - Alan Jope powiedział, że jest odpowiedzialny za 3 tysiące pracowników w Rosji i że nie chce, aby cztery krajowe zakłady produkcyjne Unilever wpadły w ręce prokremlowskich potentatów lub państwa rosyjskiego.

Jednocześnie w 2023 roku Unilever zapowiedział inwestycję w nowy zakład produkcyjny w Ukrainie w obwodzie kijowskim. Tym samym chce wesprzeć rozwój swojej działalności w Ukrainie i podkreślić długoterminowe zaangażowanie w tym kraju. Inwestycja opiewa na 20 mln euro.

