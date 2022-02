Sprzedaż słodyczy a inflacja: Mniej artykułów w koszyku zakupowym

Inflacja i wysokie ceny większości surowców, zmuszają nas do podnoszenia cen produktów. Konsument to odczuwa i umieszcza zdecydowanie mniej artykułów w swoim koszyku zakupowym - mówi nam Jan Kolański, prezes Grupy Colian.

Autor: AT

Data: 15-02-2022, 13:34

Prezes Coliana Jan Kolański wskazuje, że inflacja wpływa na sprzedaż słodyczy. fot. PTWP

Colian skupia się na utrzymaniu produkcji i sprzedaży

Jan Kolański w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl ocenia, że kolejne lata nie będą łatwe dla branży spożywczej.

- Musimy liczyć się z tym, że obecna sytuacja mocno ogranicza inwestycje i zmusza producentów do skupienia się na tym co najważniejsze – utrzymaniu produkcji, a przede wszystkim sprzedaży. Inflacja i wysokie ceny większości surowców, zmuszają nas do podnoszenia cen produktów. Konsument to odczuwa i umieszcza zdecydowanie mniej artykułów w swoim koszyku zakupowym - dodaje.

2022 rokiem przetasowań w branży spożywczej?

Prezes Grupy Colian przewiduje, że w najbliższym czasie nastąpią duże przetasowania na rynku.

- Patrząc na ceny mediów oraz fakt, że borykają się z nimi nie tylko producenci, ale też obywatele, można wnioskować, że sytuacja w najbliższym czasie nie ulegnie szybkiej i znaczącej poprawie. Zakładam, że w najbliższym czasie nastąpią duże przetasowania na rynku. W wielu branżach firmy zaczęły tracić płynność finansową. Nie wszyscy będą w stanie wyjść z kryzysu obronną ręką - mówi.

Colian o CSR i nie tylko

Kolański wskazuje, że dziś firmy muszą być przygotowane na różne scenariusze.

- Pamiętajmy, że pandemiczna rzeczywistość jest mało przewidywalna. Dziś, w kontekście łańcuchów dostaw, sytuacja wydaje się być względnie ustabilizowana, ale nie wiemy co przyniesie przyszłość. Trzeba być przygotowanym na różne scenariusze - dodaje.

Prezes Grupy Colian dodaje, że dbałość o środowisko naturalne, odpowiedzialność społeczna biznesu i ład korporacyjny mają dla spółki priorytetowe znaczenie.

- Chętnie podejmujemy współpracę z partnerami biznesowymi, którzy wyznają bliskie nam wartości. Nie odbiegamy od przyjętych standardów, mamy jasne zasady – bez względu na okoliczności - podsumowuje.