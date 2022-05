Start up stworzył inteligentne ule, które ratują pszczoły

Całodobowy monitoring, wykrywanie i neutralizacja zagrożeń, regulacja temperatury, ochrona przed pożarem i zalaniem, a nawet awaryjny zapas pożywienia. I to wszystko, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, bezobsługowe. To nie opis statku kosmicznego czy kolonii na Marsie, lecz inteligentnego ula stworzonego przez izraelski start up Beewise.

Pszczołom grozi niebezpieczeństwo

"Na całym świecie tracimy rodziny pszczół miodnych w niespotykanym dotąd tempie. Czterdzieści lat temu roczny wskaźnik utraty rodzin wynosił zaledwie 3 proc., dziś jest to ponad 35 proc. Kiedy wskaźnik ten przekroczy 50 proc., nie będziemy w stanie utrzymać populacji pszczół" - powiedział w rozmowie z "Forbesem" Saar Safra, dyrektor generalny i współzałożyciel Beewise, izraelskiego start-upu, którego celem jest ratowanie pszczół.

Saar Safra wraz z kolegami stworzyli "smart home" dla pszczół. Beehome, jak go nazwali, wykorzystuje technologię rozpoznawania obrazu, sztuczną inteligencję i precyzyjne roboty, by zapewnić pszczołom bezpieczeństwo i możliwie najlepsze warunki życia. W tym pomyśle nowe technologie nie zmieniają sposobu hodowli pszczół. Inteligentny ul Beehome robi to, co od wieków robili pszczelarze, z tą różnicą, że ma możliwość natychmiastowego reagowania na wszystkie potrzeby pszczół.

Technologia zwiększająca produkcję miodu

Beehome zapewnia całodobowy monitoring i inteligentną technologię, która znacznie zwiększa wydajność zapylania i produkcję miodu. Wykrywa zagrożenia dla pszczół, takie jak pestycydy czy pasożyty i natychmiast podejmuje środki zaradcze. Reaguje na zagrożenia w czasie rzeczywistym i nie wymaga interwencji człowieka. Poza tym zapewnia regulację termiczną, ochronę przed pożarami i powodziami, a także intruzami, jak szerszeń azjatycki. Kiedy pszczoły nie mogą korzystać z pożytków, uruchamia automatyczne dokarmianie - opisuje Saar Safra.

W ulach Beewise żyje obecnie ponad 7 miliardów pszczół, które zapylają 10 tysięcy hektarów upraw. Firma szacuje, że dzięki Beehome w ciągu ostatnich 12 miesięcy udało się uratować ponad 160 milionów pszczół, ponieważ inteligentny ul zmniejsza ich śmiertelność o 80 proc. W dodatku prawie zupełnie eliminuje konieczność pracy fizycznej przy pszczołach. Te wyniki robią wrażenie nie tylko na pszczelarzach, ale także na inwestorach. W styczniu tego roku start up uzyskał dodatkowe 80 milionów dolarów dofinansowania, co w sumie dało mu fundusz wysokości 120 milionów dolarów.

Pszczoły droższe dla społeczności niż dla pszczelarza

Ale w tej inwestycji chodzi nie tylko o pieniądze. Jak szacuje Departament Rolnictwa USA, każda pszczela rodzina jest dla społeczności warta sto razy więcej niż dla pszczelarza. Bez pracy pszczół jako zapylaczy przestałoby istnieć 80 proc. gatunków uprawianych roślin, więc ludzkości groziłby głód.