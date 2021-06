Sukces Lodów Ekipy przekona branżę FMCG do influencer marketingu?

- Sukces Lodów Ekipy i PPL Koral ośmieli firmy FMCG, które do tej pory ostrożnie podchodziły do tematu influencer marketingu - mówi nam Kacper Pakuła, Senior Influencer Marketing Manager w LTTM.

Kacper Pakuła, Senior Influencer Marketing Manager w LTTM nie ma wątpliwości, że sukces Lodów Ekipy ośmieli firmy, które do tej pory ostrożnie podchodziły do tematu influencer marketingu. fot. mat. pras.

Na sukces Lodów Ekipy i PPL Koral złożył się dobór influencera i element niedostępności.

Casus Lodów Ekipy może zwiększyć zainteresowanie marketingiem influencerskim ze strony firm spożywczych.

Producenci stają się dużo bardziej otwarci i chętni na współprace długofalowe czy też na tworzenie specjalnych edycji swoich produktów.

Kacper Pakuła, Senior Influencer Marketing Manager w LTTM nie ma wątpliwości, że na sukces akcji z Lodami Ekipy duży wpływ miał dobór influencera.

- Ekipa oraz sam Friz mają ogromne zasięgi. Ciężko znaleźć film na kanałach, który ma poniżej miliona wyświetleń, a ich klipy muzyczne mają nie kilka, nie kilkanaście a kilkadziesiąt milionów wyświetleń - mówi.

Skąd wziął się sukces Lodów Ekipy?

Jednak zasięgi Ekipy to nie wszystko. Ekspert wskazuje, że demografia wiekowa twórców została dopasowana idealnie do grupy docelowej Lodów Koral.

- Dodatkowo dużą rolę odegrał element niedostępności. W pierwszej fazie ogłoszenia współpracy YouTube zalała fala filmów „szukamy lodów Ekipy”. Zadziałał viral i każdy, nie tylko youtuberzy, wchodząc do sklepu zaglądał do lodówki licząc, że może znajdzie złotego Graala w postaci truskawkowych albo cytrynowych Lodów Ekipy. Wszystko to przełożyło się na niewątpliwie ogromny sukces. Analogicznie w akcji promocyjnej LTTM dla Play – „Cały internet przeszedł do Play”, gdzie zaangażowaliśmy gamerów, by rozdawali darmowe startery do sieci, sygnowane ich wizerunkiem, każdy dostał pulę 5 tysięcy. Rekordzista rozdał wszystko w niespełna 24 godziny, a cała reszta poszła dobę później, co dało wynik 20 tys. starterów w niecałe dwa dni! Również chociażby ostatnia kolekcja mody plażowej od Alexxis Oli dla marki DresKod, która w dniu premiery kilkukrotnie zawiesiła serwery marki, tak samo jak poprzednia zawierająca odzież homewear - mówi.

Ekipa i Lody Koral otwierają nowe drogi dla branży

Czy casus Lodów Ekipy spowodował mocniejsze zainteresowanie influencer marketingiem ze strony firm FMCG? W ocenie Kacpra Pakuły sukces Lodów Ekipy i PPL Koral wpłynął nie tylko na branżę FMCG, ale też na inne, które do tej pory ostrożnie podchodziły do tematu influencer marketingu.

- Chciałbym zaznaczyć, że w LTTM rocznie realizujemy blisko 2600 kampanii, dla różnych klientów. Współpraca Koral i Ekipy otworzyła wiele nowych dróg dla całej branży, ale już od kilku lat możemy zaobserwować coraz to nowe firmy, które przekazują coraz to większe budżety na influencer marketing, jednak Lody Ekipy przekroczyły pewien poziom. Klienci zobaczyli, że influencerzy przynoszą ogromne zyski, zarówno sprzedażowo, jak i wizerunkowo - dodaje.

Branża spożywcza otworzy się na influencerów?

Senior Influencer Marketing Manager w LTTM przyznaje, że branża FMCG często współpracowała z influencerami, jednak w chwili obecnej będą oni dużo bardziej otwarci i chętni na współprace długofalowe czy też na tworzenie specjalnych edycji swoich produktów tak, jak w przypadku Korala i Ekipy.

- Przykładowo, wśród naszych ostatnich realizacji, stworzyliśmy dla bułgarskiego producenta przekąsek chlebowych Maretti kampanię, w którą zaangażowany został m.in. Danny Ferreri, grupa Waksy oraz G.F. Darwin. Dobrym przykładem działań firm FMCG jest także prowadzony przez nas od 2016 roku kanał „Studio Tymbark” (621 tys. subskrypcji), w ramach którego co tydzień tworzymy nowy odcinek, angażując influencerów, a czas wyświetleń wideo na kanale przekracza 5 milionów godzin (co w przybliżeniu daje 570 lat) - podsumował.