Nowe lody charakteryzują się użyciem pistacji ze słonecznej Kalifornii oraz specjalnym, złotym opakowaniem.

- Pistacja, to jeden z ulubionych smaków klientów naszych lodziarni, dlatego postanowiliśmy przenieść ją też do oferty w Lidlu. - mówi Robert Willisch, właściciel firmy. - Nie bez powodu zdecydowaliśmy się na unikatowe, złote kubki. Ma to podkreślić charakter super premium tego produktu, a także otworzyć nową kategorię naszych lodów, którymi chcemy co jakiś czas państwa zaskakiwać.