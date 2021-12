Świat chce jeść halal. To olbrzymi rynek nie tylko dla mięsa

Do 2024 roku wartość popytu na produkty halal w skali globalnej wzrośnie do 2 bilionów dolarów. Wzrost napędzają nie tylko kraje arabskie, ale też Chiny, USA i Japonia.

Autor: AT

Data: 17-12-2021, 14:46

Już za trzy lata wartość popytu na produkty halal w skali globalnej wzrośnie do 2 bilionów dolarów. fot. unsplash

Rynek halal dynamicznie rośnie

Do 2024 roku wartość popytu na produkty halal w skali globalnej wzrośnie do 2 bilionów dolarów. Obecnie wskaźnik ten szacowany jest na 1,4 biliona dolarów rocznie - informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Państwa na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej odpowiadają za najwyższe zapotrzebowanie na tego rodzaju towary (około jednej trzeciej globalnego popytu). Zauważalny jest jednak wzrost zainteresowania żywnością halal w Chinach, Stanach Zjednoczonych i w Japonii. Import takich produktów na światowym rynku wyceniany jest na 250 miliardów dolarów.

Halal to nie tylko mięso

Najwięksi kupcy na świecie to trzy państwa położone w regionie MENA: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Egipt. Liderem w dostawach zagranicznych towarów zgodnych ze znakiem halal pozostaje Brazylia. Mięso halal stanowi już 40 proc. brazylijskiego eksportu drobiu. Co więcej, Brazylia zamierza mocno promować nowo utworzoną markę mięsa z kaczki. Inni liczący się eksporterzy to: Indie, Australia i Stany Zjednoczone.

Kraje Zatoki Perskiej i Egipt odpowiadają za 72 proc. całkowitego importu produktów halal. Mięso, produkty mleczne oraz wyroby cukiernicze to trzy najważniejsze grupy asortymentowe w systemie halal.

Brazylia umacnia się w produkcji halal

Jak informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, strategicznym celem rozwoju brazylijskich przedsiębiorstw drobiarskich jest produkcja i eksport kurczaków halal.

Najnowsze statystyki handlu zagranicznego po sierpniu 2021 roku wskazują, że mięso halal stanowiło 40 proc. brazylijskiego eksportu drobiu. Rynek produktów halal wykazuje tendencje wzrostową z roku na rok. Rosnący popyt na tego rodzaju produkty na świecie nie wynika tylko z zapotrzebowania w krajach arabskich, ale także w innych państwach na świecie gdzie mieszka znaczna liczba muzułmanów.

W opinii Brazylijczyków, Bliski Wschód i Afryka Północna są bardzo ważnymi regionami, ale zauważalny jest zwiększony popyt w tym segmencie w Chinach i w Europie. Arabia Saudyjska i ZEA pozostają największymi odbiorcami brazylijskich kurczaków halal. W pierwszej połowie 2021 roku sprzedaż eksportowa mięsa kurcząt halal wyniosła 942 tys. ton (przychód przekroczył 1,3 mld USD). Głównymi rynkami zbytu były: Arabia Saudyjska (396 tys. ton), Zjednoczone Emiraty Arabskie (239 tys. ton), Jemen (85 tys. ton), Kuwejt (73 tys. ton), Libia (64 tys. ton).