Światowe ceny cukru będą nadal rosnąć, a polskie podążać za tym trendem

W przypadku cukru wojna w Ukrainie nie wywarła bezpośrednio silnego wpływu na rynek ze względu na fakt, że surowce do jego produkcji nie należą do specjalności eksportowych Ukrainy ani Rosji. Odczuwalny jest jednak wpływ pośredni – wzrost notowań ropy naftowej przekłada się na oczekiwania odnośnie wzrostu produkcji biopaliw, co zmniejszyłoby globalną dostępność surowca do produkcji cukru - mówi Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.

W rezultacie obrazujący globalne ceny cukru indeks FAO zwyżkował w marcu o blisko 7% w porównaniu z lutym, osiągając poziom o 20% wyższy niż przed rokiem (przy czym notowania kontraktów na biały cukier w Londynie pod koniec marca były nawet o około 15% wyższe niż w połowie lutego).

Znaczy wzrost europejskiej produkcji cukru

- Jeżeli chodzi o dostępność cukru na rynku unijnym, to szacunki i prognozy opublikowane przez Komisję Europejską w marcu przewidywały, że jego produkcja w UE-27 w sezonie 2021/22 może być o 13% wyższa niż w poprzednim (przede wszystkim dzięki dużo lepszym plonom buraka cukrowego we Francji po bardzo słabym poprzednim sezonie). Co prawda oczekuje się również wzrostu popytu wewnętrznego (głównie na skutek napływu uchodźców z Ukrainy oraz spodziewanego wzrostu produkcji bioetanolu w UE) oraz eksportu (efekt wysokich cen globalnych), jednak mocna produkcja powinna zrekompensować te czynniki z nawiązką, przekładając się korzystnie na stan unijnych zapasów - mówi Paweł Kowalski.

Podążanie za trendem globalnym

Wskazuje, że na sezon 2022/23 przewiduje się utrzymanie zbliżonego poziomu produkcji, choć ostateczne wyniki będą pochodną trudnych do przewidzenia warunków pogodowych i czynników biologicznych. Trzeba natomiast podkreślić, że niezależnie od dość optymistycznych prognoz podaży wewnętrznej, ceny na rynku unijnym będą nadal reagować na trendy globalne.

Tymczasem International Sugar Organisation jeszcze w lutym szacowała, że w sezonie 2021/22 globalna konsumpcja cukru będzie wyższa od jego produkcji drugi rok z rzędu. - Spodziewany wzrost produkcji biopaliw może mieć dodatkowy, negatywny wpływ na światowy bilans. W związku z tym w chwili obecnej przeważają raczej opinie, że wzrostowy trend światowych cen cukru może utrzymać się w najbliższych miesiącach, a gdyby tak się stało to najprawdopodobniej podążą za nim ceny unijne i krajowe - mówi ekspert sektora rolno-spożywczego Banku Pekao S.A.

Problem z dopłatami do produkcji buraków cukrowych

- Warto też nadmienić, że niepokój na rynku krajowym wywołała w ostatnim czasie skarga na dopłaty do produkcji buraków cukrowych złożona do Komisji Europejskiej przez niemiecki Związek Producentów Cukru (WVZ). Uznanie tej skargi – w przypadku wstrzymania dopłat – mogłoby mieć niekorzystne przełożenie na bieżącą produkcję nie tylko w Polsce ale w całej Unii, jako że dopłaty funkcjonują w 11 państwach unijnych. Czynnik ten może być jednak wsparciem w całej sprawie, jako że Polska nie staje tutaj osamotniona, a dopłatami objęte są m.in. uprawy w niektórych dużych państwach Europy Zachodniej (Hiszpania, Włochy) - mówi Paweł Kowalski.

- Dodatkowo w dobie wysokiej inflacji w całej Unii działania stwarzające ryzyko ograniczenia produkcji, a tym samym dalszego wzrostu cen, musiałyby zostać uznane za kontrowersyjne, wywołując ostrą krytykę - dodaje.