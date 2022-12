Cukrzyca jest poważnym problemem zdrowotnym i kluczowe jest w jej wypadku prawidłowe żywienie. Wkrótce święta, a ten czas sprzyja wspólnemu obcowaniu w towarzystwie jedzenia. Na co cukrzycy powinni uważać przy wigilijnym stole?

Każdy przypadek cukrzycy związany jest z pośrednio bądź bezpośrednio z zaburzeniem wydzielania insuliny, która jest głównym hormonem regulującym i sprzęgającym procesy spalania tłuszczów, węglowodanów oraz rozkładu białek. Tym samym leczenia cukrzycy wiąże się z określonym rodzajem diety.

Wśród czynników ryzyka cukrzycy wymienia się między innymi nadmierną kaloryczność diety w stosunku do zapotrzebowania i wysoki indeks glikemiczny pokarmów.

Czego cukrzycy nie powinni jeść?

Uogólniając, produkty, których trzeba unikać na diecie cukrzycowej, to: oczyszczone produkty zbożowe, takie jak jasne pieczywo, drobne kasze, biały ryż, zwykły makaron, płatki śniadaniowe, słodzone musli, warzywa długo gotowane i konserwowe, niektóre owoce świeże (takie jak banan, ananas, winogrona), owoce suszone oraz konserwowe, tłuste gatunki mięs, parówki, kiełbasy, cukier i miód, słodzone napoje, słodycze sklepowe oraz domowe zawierające cukier, białą mąkę i duże ilości tłuszczu, produkty gotowe, np. typu fast food, słone przekąski. A jak jest w przypadku dań świątecznych i na co cukrzycy powinni uważać przy wigilijnym stole?

Wigilia cukrzyka: czego cukrzycy nie powinni jeść w święta?

Święta Bożego Narodzenia mogą być dla cukrzyków sporym wyzwaniem. Chcąc zadbać o prawidłowy poziom glikemii przy suto zastawiony stole (pełnym dodatkowo często słodkich wypieków i alkoholu) osoby na diecie cukrzycowej powinny wystrzec się wielu potraw wigilijnych lub też zjadać jedynie minimalne ich porcje dla smaku.

Wśród potraw wigilijnych i świątecznych o wysokim indeksie glikemicznym znajdziemy m.in.:

pierogi i uszka,

krokiety,

ryby panierowane,

kluski z makiem,

ciasta (np. makowce, serniki) i desery (np. makówki, kutia, moczka),

kompot z suszu.

Ryzykowne jest spożycie także takich produktów o wysokim indeksie glikemicznym jak:

jasne pieczywo,

ziemniaki,

alkohol.

Potrawy świąteczne dla cukrzyków

Większe pole manewru dla cukrzyków przy wigilijnym stole daje przygotowanie niektórych potraw przy wprowadzeniu zamienników klasycznych składników, kierując się niższym indeksem glikemicznym. I tak - pierogi, krokiety i ciasta można wykonać używając mąki razowej zamiast pszennej.

Słodzik zamiast cukru? Czy cukrzyk może jeść świąteczne ciasta?

Ksylitol i stewia mogą osłodzić ciasta zamiast cukru, gdyż nie powodują wzrostu glukozy we krwi. Chleb razowy i kasza mogą z kolei zastąpić ziemniaki na wigilijnym stole. Smażone ryby (np. w ziołach) bez dodatku panierki z bułki tartej będą dla cukrzyka o wiele lepszą alternatywą. Zalecany dla cukrzyków jest również umiar w piciu alkoholu, który może prowadzić nawet do 24 h po spożyciu do hiperglikemii.

O co jeszcze cukrzycy powinni zadbać podczas świąt?

Dla cukrzyków ważne jest regularne jedzenie posiłków, zwłaszcza gdy przyjmują insulinę. Dobrze, by w każdym posiłku znajdowała się porcja surowych lub gotowanych warzyw. Napady głodu przed wigilią i obfitym posiłkiem zminimalizują z kolei śniadanie i drugie śniadanie. Z kolei po bogatych posiłkach, takich jak kolacja wigilijna, dobrze jest pamiętać o aktywności fizycznej, to może być np. długi spacer na świeżym powietrzu lub sesja ćwiczeń w domu.

