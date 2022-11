Jaką masę makową wybrać, by zachować tradycyjny smak wigilijnych potraw? Przede wszystkim musi zawierać najlepszego gatunku mak oraz dobrze zbilansowane proporcje bakalii, rodzynek i skórki pomarańczowej.

Masy makowe Helio/ fot. mat. prasowe

Masa makowa powinna być też odpowiednio słodka, aromatyczna i charakteryzować się optymalnym stopniem wilgotności oraz gęstości. Warto więc sięgnąć po masę makową HELIO z bakaliami, tworzoną zgodnie z tradycyjną recepturą, która nie zawiera konserwantów oraz glutenu (cała linia mas do ciast HELIO za wyjątkiem kutii sygnowana jest znakiem „Przekreślonego Kłosa“)*.

Ponadto, nie wymaga dodatkowej obróbki termicznej ani mielenia maku - jest od razu gotowym nadzieniem do ciasta i to już z dodatkiem bakalii! Dzięki temu, masa makowa HELIO pomoże nam w szybki i prosty sposób przygotować doskonałe, domowe, świąteczne przysmaki, takie jak: makowce, pierogi, łazanki, kutie czy strucle...

Polecamy sprawdzony przepis na świąteczny specjał HELIO:

Makowe pierogi ze śliwkowym sosem – przepis z Kalendarza Poradnika Domowego 2023

POTRZEBNE SKŁADNIKI:

1 puszka Masy makowej z bakaliami HELIO • 1/2 opak. miękkich suszonych Śliwek HELIO So Soft • 1/4 opak. Skórki pomarańczowej HELIO • 3 szklanki mąki pszennej (albo w wersji bezglutenowej 2 szklanki mąki gryczanej i 1 szklanka mąki ziemniaczanej) • 1 jajko • około 1 szklanki ciepłej wody • 2-3 łyżki masła • 1 szklanka czerwonego wina (albo soku wiśniowego) • 1 laska cynamonu • 1 laska wanilii• 1-2 gwiazdki anyżku • sól

PRZYGOTOWANIE:

Do miski przesiej mąkę ze szczyptą soli. Dodaj jajko oraz połowę wody. Wymieszaj składniki łyżką, a następnie dolej resztę wody. Wymieszaj, przełóż na stolnicę i zagnieć miękkie ciasto na pierogi. Przykryj, odstaw na 30 minut. Ciasto podziel na 2-3 porcje. Podsypując mąką, rozwałkuj je na cienkie placki o grubości około 0,3 cm. Szklanką wytnij kółka. Na środek kółek nałóż trochę masy makowej z bakaliami, zlep dokładnie brzegi, formując pierogi. W dużym garnku zagotuj osoloną wodę. Gdy zawrze, włóż pierwszą partię pierogów – tak, aby swobodnie pływały. Po ponownym zawrzeniu wody zmniejsz ogień do średniego. Gotuj pierogi przez około 3 minuty od wypłynięcia. Wyłów łyżką cedzakową na talerz. Na sos śliwkowy zagotuj wino razem z suszonymi śliwkami, laską wanilii i cynamonu oraz gwiazdką anyżku. Przyprawy wyjmij, a sos zmiksuj

i podaj do pierogów makowych zarumienionych na maśle albo prosto z wody.

Po więcej inspirujących przepisów zapraszamy na kanał HELIO na Youtube.com.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl