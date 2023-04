Słodycze i przekąski

Szampon o zapachu Ptasiego Mleczka? Wedel będzie współtworzył kosmetyki

Autor: opr. RW

Data: 03-04-2023, 10:59

W ramach współpracy marki E.Wedel i OnlyBio przygotowały propozycję kosmetyków. W ofercie dostępne będą 4 linie produktów do pielęgnacji inspirowane zapachami słodyczy E.Wedel. Wśród nich m.in. szampony, maski do włosów, a także balsamy do ciała, które w limitowanej edycji otrzymały czekoladowe, wedlowskie zapachy.

Wedel będzie współtworzył kosmetyki /fot. mat.pras