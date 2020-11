Szef PPL Koral: w branży lodowej trzeba być gotowym na wszystko i podejmować szybkie, często ryzykowne decyzje

Zachęcamy do przeczytania pełnego wywiadu w strefie premium: „Szef PPL Koral: Ten sezon lodowy, wymagający i nieprzewidywalny, wszyscy producenci muszą zaliczyć do najmniej udanych (wywiad)"



- Pandemia pokazała, że zarówno jej przebieg jak i skutki są bardzo ciężkie do przewidzenia, ale zaobserwowaliśmy, że po trudnym początku i stopniowych odmrożeniach obostrzeń Polacy chcieli osłodzić sobie domową izolację oraz przykre skutki pandemii sięgając właśnie m.in. po lody, które jak wiadomo już od dawna są niezastąpionym sposobem także na tzw. chandrę. Mimo trudnych warunków w społeczeństwie zrodziła się solidarność i chęć wzajemnej pomocy, a wśród konsumentów również akcje wsparcia dla polskich firm i polskich producentów, która dała nam dużo wiary na przyszłość – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Mariusz Jurek.

- Mimo spekulacji o nieodwracalnej zmianie przyzwyczajeń konsumentów, w szczycie sezonu, po nadejściu upalnych dni, Polacy znów wrócili do swoich ulubionych smaków oraz rodzajów lodów jak i sposobów ich kupna. Najbardziej czekali na lody gałkowe – według naszych danych ich sprzedaż wzrosła w sierpniu aż o 476% w stosunku do maja br. Badania wskazały również, że blisko 70 proc. Polaków wciąż chętnie próbuje i kupuje lody. Ankietowani deklarują, że dla nich to nie tylko produkt spożywczy, ale coś więcej – słodka przyjemność, poprawa humoru, powrót do dzieciństwa czy tęsknota za wakacjami. Te informacje mimo trudnej sytuacji branży lodowej są bardzo optymistyczne, mamy nadzieję, że ten trend utrzyma się - dodaje.

I wskazuje, że obecnie ciężko prognozować jak będzie wyglądał sezon 2021, bo sytuacja związana z epidemią jest wciąż nieprzewidywalna.

- Firma Koral jednak zawsze patrzy z optymizmem w przyszłość i mamy nadzieję, że w 2021 roku to co złe, będzie już za nami i będziemy mogli w pełni cieszyć się z rozpoczęcia nowego sezonu. Cały czas jesteśmy też w kontakcie z naszymi dystrybutorami, oferujemy na bieżąco promocje i bonusy aktywujące sprzedaż. Robimy swoje – mimo niepewnych czasów planujemy i tworzymy wiele intrygujących nowości produktowych, które pojawią się w przyszłym roku – mówi też Mariusz Jurek.