Szef ZPC Otmuchów: Turcy to dla nas szansa na ekspansję (wywiad)

Transakcja zakupu akcji ZPC Otmuchów i PWC Odra przez tureckiego producenta słodyczy Kervan Gida powinna zostać sfinalizowana w ciągu około dwóch miesięcy. Dzięki temu grupa Otmuchów będzie jeszcze więcej inwestować i jeszcze dynamiczniej się rozwijać - komentuje w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl prezes Grupy Otmuchów, Marek Piątkowski.

Autor: Barbara Woźniak, portalspozywczy.pl

Data: 10-05-2021, 11:57

Marek Piątkowski, prezes ZPC Otmuchów fot. Grupa Otmuchów

Transakcja zakupu akcji ZPC Otmuchów i PWC Odra przez tureckiego producenta słodyczy Kervan Gida powinna zostać sfinalizowana w ciągu około dwóch miesięcy.

Zasoby, jakie staną się dostępne dla Grupy Otmuchów po transakcji, spowodują, że grupa będzie jeszcze więcej inwestować, jeszcze dynamiczniej rozwijać się na rynku, będzie więcej ekspansji i więcej nowych produktów.

Kervan Gida szukał od jakiegoś czasu miejsce na swój hub do rozwoju w Unii Europejskiej. Inwestycja w Grupę Otmuchów to dla Kervan Gida przede wszystkim dostęp do rynku Unii Europejskiej.

Kervan Gida ma bardzo duże kompetencje w produkcji cukierków miękkich, w tym żelków. Grupa Otmuchów będzie mieć zatem w swojej ofercie takie produkty jak jajka niespodzianki, kable żelowe, paski, gumy do żucia, czy lizaki. Grupa będzie też chciała wprowadzić na polski rynek markę żelków Bebeto.

Po finalizacji transakcji Grupa Otmuchów będzie intensywnie pracować nad możliwościami sprzedaży produktów grupy na rynkach, gdzie Kervan Gida posiada silną pozycję jako eksporter.

Kervan Gida

Czytaj też: „Turecki gigant kupuje akcje ZPC Otmuchów i PWC Odra"



Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Czytaj też: „Kupno Otmuchowa ma dla Turków duży sens”

Portalspozywczy.pl: Do kiedy ma zostać podpisana ostateczna umowa zakupu akcji ZPC Otmuchów i PWC Odra oraz do kiedy ma zostać sfinalizowany ten zakup? Czy w planach jest opcja wycofania Otmuchowa z giełdy?

Marek Piątkowski: Stronami transakcji są Warsaw Equity Group i Kervan Gida, więc spółka nie jest bezpośrednio zaangażowana w ten proces. Jednak zgodnie z informacjami, jakie zostały nam przekazane, obie strony są zdeterminowane, aby doprowadzić transakcję do końca i powinno to mieć miejsce w ciągu około 2 miesięcy. Nie znamy też planów przyszłego głównego akcjonariusza co do przyszłości spółki na giełdzie.

Jak może wyglądać najbliższa przyszłość Otmuchowa? Czy turecka firma może chcieć ogłosić wezwanie na zakup reszty akcji spółki i wycofać Otmuchów z giełdy?

Pozyskanie takiego inwestora strategicznego jest bardzo dobrą informacją dla Grupy Otmuchów. Kervan Gida szukał od jakiegoś czasu miejsce na swój hub do rozwoju w Unii Europejskiej. Po analizie zdecydowali się na Otmuchów. Co więcej, nasza obecna strategia znalazła uznanie w ich oczach, dlatego w najbliższej przyszłości spółka będzie robiła to, co z sukcesem osiągnęła w ostatnim roku.

Z całą pewnością zasoby, jakie staną się dostępne po transakcji, spowodują, że będziemy jeszcze więcej inwestować i jeszcze dynamiczniej rozwijać się na rynku. Będzie więcej ekspansji, więcej nowych produktów. Co do przyszłości obecności spółki na giełdzie, nie znamy planów nowego akcjonariusza.

Co zyska dzięki tej umowie ZPC Otmuchów, a co turecki inwestor?

Dla Otmuchowa to stabilność i rozwój. Fundusze private equity dostarczają spółkom kapitału, pomagają w rozwoju systemów controlingowych i raportowania, ale też immamentną częścią ich aktywności jest przygotowanie spółek do sprzedaży. Natomiast inwestor, szukający miejsca na ekspansję geograficzną i nastawiony na dynamiczny wzrost, daje pracownikom i zarządzającym perspektywę długoterminową. Nie bez znaczenia jest też szeroka gama form pakowania, czyli coś co w produktach FMCG jest kluczowe dla szerokiej obecności na rynku.

Z drugiej strony, w ofercie Grupy Otmuchów są produkty, które nie znajdują się w ofercie Kervan Gida i tutaj liczymy na wsparcie w sprzedaży tych produktów na rynkach, gdzie Grupa Otmuchów dziś nie jest obecna.

Inwestycja w Grupę Otmuchów przez Kervan Gida to dla nich przede wszystkim dostęp do rynku Unii Europejskiej. Grupa Otmuchów ma szerokie kontakty z sieciami handlowymi, często będąc dostawcą „pierwszego wyboru” dla części z nich. Kervan zyska zatem z jednej strony miejsce na inwestycje w produkcje, ale też dostęp do istniejących relacji z klientami. Może to przełożyć się tylko na bardzo dynamiczny rozwój.

Atrakcyjne dla Kervan są też nasze kompetencje w produkcji i sprzedaży suplementów diety, czyli produktów sprzedawanych w aptekach, zawierających substancje wspomagające nasze zdrowie. Grupa Otmuchów prowadzi tutaj współpracę z wieloma dużymi koncernami farmaceutycznymi, a produkty wyprodukowane w naszych zakładach można znaleźć w aptekach w wielu krajach na świecie.

Jakie plany rozwoju Grupy Otmuchów zostały uzgodnione z nowym potencjalnym akcjonariuszem? Czy i jak zmieni się strategia Otmuchowa? Jakie będą zadania dla Otmuchowa po wejściu nowego inwestora? Jakie zadania zostały postawione dla grupy Otmuchów przez nowego inwestora branżowego?

Musimy pamiętać, że do czasu finalizacji transakcji, Kervan Gida jest potencjalnym konkurentem dla Grupy Otmuchów, dlatego ani do tej pory, ani do czasu finalizacji transakcji Grupa Otmuchów nie omawiała szczegółów strategii, szczegółów współpracy z klientami, czy danych dotyczących naszego know-how. Na to przyjdzie czas po finalizacji transakcji.

Jak ta umowa wpływa na dalszy rozwój grupy Otmuchów, co do inwestycji (jakie będą), planów produkcji, marek, ale też i wyników finansowych?

Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli Kervan Gida, transformacja Grupy Otmuchów, którą zrobiliśmy w ciągu ostatniego roku oraz strategia, którą ogłosiliśmy na początku tego roku, stanowią o atrakcyjności spółki dla nowego właściciela. Te elementy w połączeniu z wieloletnią tradycją powoduje, że nie jest ich intencją w znaczący sposób zmieniać sposób funkcjonowania Grupy Otmuchów, raczej bazować na dobrej reputacji i tradycji firmy.

Jaka będzie strategia dla marek i produktów Otmuchowa? Czy nadal będą w produkcji czy coś zniknie z portfela? I czy produkcja będzie odbywać się zarówno w Polsce jak i w Turcji?

Zarówno tradycyjna Odra, pod którą sprzedajemy produkty dające chwilę przyjemności z bliskimi jak i FreeYu adresowane do konsumentów szukających zdrowszej przekąski, są atrakcyjne dla Kervan Gida. Będziemy kontynuować prace nad tymi markami, w tym modyfikacje oferty produktowej oraz design’u opakowań, które są w trakcie wdrażania. Będziemy też chcieli wprowadzić na polski rynek markę Bebeto. Jest to bardzo atrakcyjnie przygotowana marka żelków, z szeroką ofertą produktową oraz dużą gamą form pakowania.

Jak będzie wyglądać dystrybucja produktów Otmuchowa i Odry? Czy produkty będą eksportowane do Turcji czy może tam będą produkowane?

Po finalizacji transakcji, będziemy intensywnie pracować nad możliwościami sprzedaży produktów Grupy Otmuchów na rynkach, gdzie Kervan Gida posiada silną pozycję jako eksporter.

Gdzie będzie odbywać się produkcja marki Bebeto i jak będzie wyglądać dystrybucja?

Dziś moce produkcyjne Grupy Otmuchów w zakresie żelków są ograniczone. Dlatego do zakończenia procesu inwestycyjnego Bebeto będzie produkowane w Turcji. Co do przyszłości, będziemy decydować, kiedy transakcja zostanie sfinalizowana.

Bardzo dziękuję za rozmowę.