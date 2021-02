Szefowa Cukierni A. Blikle o Tłustym Czwartku: produkcja działa na 200 proc.

Jak Cukiernia Blikle przygotowuje się w tym roku do Tłustego Czwartku w czasie pandemii?

Tłusty Czwartek, jak co roku, jest dla nas wspaniałym świętem. Cukiernie A. Blikle to tradycja pączka sięgająca 150 lat. Nasze pączki przygotowywane są metodą rzemieślniczą, dlatego rokrocznie ten dzień jest dla nas wyzwaniem. Wszyscy pracownicy czekają na Tłusty Czwartek, a sama produkcja działa wówczas na 200 procent. Cieszy nas to szczególnie w sytuacji, gdy prawie od roku nie możemy normalnie funkcjonować ze względu na znaczące ograniczenia w działalności.

Nie tylko podczas Tłustego Czwartku, ale w całym okresie pandemii niezwykle ważne jest bezpieczeństwo zarówno pracowników jak i naszych gości. Produkcja i sprzedaż żywności to działalność, którą cechuje bardzo wysoki standard higieny, a u nas w szczególności, gdyż jesteśmy producentem dbającym o jakość. W czasie pandemii nawet jeszcze mocniej skoncentrowaliśmy się na ostrożności oraz kwestii czystości i dezynfekcji, która jest robiona dużo częściej, zaś cały zespół jest wyczulony na zagrożenia i wykazuje się bardzo dużą odpowiedzialnością.

Zdecydowaliśmy się też na wykonanie u części pracowników przesiewowych testów, aby wykluczyć ewentualnie niebezpieczeństwo. Niezwykle istotne jest zatem zachowanie podstawowych zasad higieny i zabezpieczenie punktów sprzedaży, abyśmy mogli w sposób maksymalnie bezpieczny przekazać naszym gościom odrobinę słodkiej normalności podczas tego święta.

Jak ten tradycyjny dzień może wyglądać w tym roku? Kolejki czy brak klientów?

Większość naszych cukierni jest usytuowana w centrach handlowych, dlatego były zamknięte do końca stycznia. Staraliśmy się w pełni wykorzystać ten czas i rozpoczęliśmy przyjmowanie zamówień jeszcze w styczniu. Zależało nam na dotarciu do naszych klientów, by w ten sposób pomóc im spędzić ten dzień w miarę normalnie. Naszymi odbiorcami często były firmy, a wielu takich partnerów biznesowych prowadzi swoją działalność inaczej, dlatego staraliśmy się dopasować do obecnych wymagań.

W tym czasie bardzo istotne jest zapakowanie produktów indywidualnie. Poza tradycyjną i najbardziej popularną podczas Tłustego Czwartku formą pakowania, czyli zestawów zawierających różne pączki, dużą popularnością cieszy się pakowanie każdego pączka osobno. Przy skali naszych zamówień jest to olbrzymi dodatkowy nakład pracy, natomiast wiemy, że bardzo istotny. Taka opcja pakowania jest oczywiście dostępna w każdej cukierni

