Szefowa Mars Wrigley Poland: E-commerce to trend, z którym musimy być blisko (wywiad)

Autor: Albert Katana (op. AT)

Data: 14-12-2022, 16:13

Brak inwestycji w e-commerce oznaczałby przegapienie ważnego momentu, w którym znajduje się rynek spożywczy - mówi nam Victoria Abramova, dyrektor generalna Mars Wrigley Poland.

Victoria Abramova, dyrektor generalna Mars Wrigley Poland. fot. mat. pras.

Mars Wrigley Polska o szansach w e-commerce

Albert Katana, Portal Spożywczy: E-commerce w Polsce nie jest dominującą formą robienia zakupów, niemniej jest to kanał który staje się istotny dla handlu, który staje się koniecznością. Dlaczego?

Victoria Abramova, dyrektor generalna Mars Wrigley Poland: Polscy konsumenci są zdecydowanie przyzwyczajeni do zakupów stacjonarnych, jednak w ostatnim czasie wiele się zmieniło. Pandemia nie stworzyła nowych trendów, ale wzmocniła już istniejące. W efekcie spowodowało to np. pokonanie wielu istotnych barier związanych z zakupami online, mimo że były one relatywnie trudne do przezwyciężenia. Z drugiej strony, jako producenci musimy też umieć właściwie ocenić możliwości, jakie e-commerce daje nam i detalistom. Dostrzegamy, że sieci handlowe, dysponując ogromnymi możliwościami logistycznymi, chcą być coraz bardziej obecne na rynku w formule wielokanałowej. Nawet w obliczu wyzwań gospodarczych spodziewamy się też dalszych dwucyfrowych wzrostów zakupu słodyczy online w Polsce. Mamy pełną świadomość, że produkty impulsowe zajmują obecnie niewielki obszar rynku e-commerce. Przed nami jednak jeszcze dużo pracy i jesteśmy przekonani, że kategoria, w której operujemy docelowo będzie miała porównywalny udział w zakupach offline i online.