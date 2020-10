Szefowa RSPO na Europę: będziemy ograniczać negatywne skutki produkcji oleju palmowego dzięki certyfikacji

Olej palmowy jest składnikiem większości przetworzonych produktów spożywczych. Spotkać można go w margarynach, ciastkach, czekoladach, batonach, słonych przekąskach, mleku w proszku, czy pieczywie. To najczęściej stosowany olej roślinny na świecie. Jednak jego intensywna produkcja przyczynia się do degradacji środowiska. Stale rosnące zapotrzebowanie na olej palmowy oznacza konieczność pozyskiwania nowych obszarów pod plantacje. To wiąże się z wycinką wielkich obszarów lasów tropikalnych w Indonezji i Malezji, które dostarczają ok. 90 proc. produkcji oleju palmowego.

- Olej palmowy ma wszechstronne zastosowanie w produktach spożywczych. Szacuje się, że około połowa produktów sprzedawanych w supermarketach zawiera olej palmowy. Swą popularność zawdzięcza właściwościom. Po pierwsze nadaje gładką, kremową konsystencję takim produktom jak czekolada, lody, czy różnego rodzaju pasty, a jednocześnie nie zmienia ich koloru, ani smaku. Po drugie jest on naturalnym konserwantem. Po trzecie zachowuje się stabilnie w wysokich temperaturach. Ponadto, olej palmowy to najbardziej wydajny olej roślinny na świecie – z jednego hektara można uzyskać od 3 do 8 razy więcej surowca niż z pozostałych roślin oleistych – mówi w wywiadzie dla portalspozywczy.pl Dr. Inke van der Sluijs.